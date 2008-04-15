В 4 сезоне сериала «Смертельный улов» сезон охоты на камчатского краба 2007 года начинается в Беринговом море. Экипажи отправляются отстаивать свои права на вожделенный улов, но море не собирается отдавать свои щедроты без боя. Time Bandit устраивает розыгрыш для коллег, а «Волшебнику» не везет в первый же выход в море. Механическая поломка вынуждает Эдгара из Northwestern произвести опасный ремонт. Здоровье Фила на борту «Корнелии Мари» ухудшается, что сказывается на всей команде. На «Северо-Западном» Сиг и Эдгар устраивают соревнование «последний оставшийся на ногах», чтобы выяснить, кто дольше всех сможет ловить рыбу без сна.