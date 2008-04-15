Menu
Deadliest Catch (2005), season 4

Deadliest Catch season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Deadliest Catch Seasons Season 4
Deadliest Catch 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 15 April 2008
Production year 2008
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Смертельный улов» сезон охоты на камчатского краба 2007 года начинается в Беринговом море. Экипажи отправляются отстаивать свои права на вожделенный улов, но море не собирается отдавать свои щедроты без боя. Time Bandit устраивает розыгрыш для коллег, а «Волшебнику» не везет в первый же выход в море. Механическая поломка вынуждает Эдгара из Northwestern произвести опасный ремонт. Здоровье Фила на борту «Корнелии Мари» ухудшается, что сказывается на всей команде. На «Северо-Западном» Сиг и Эдгар устраивают соревнование «последний оставшийся на ногах», чтобы выяснить, кто дольше всех сможет ловить рыбу без сна.

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

Get 'Em Back Safe!
Season 4 Episode 1
15 April 2008
Striking Out
Season 4 Episode 2
15 April 2008
A Numbers Game
Season 4 Episode 3
22 April 2008
Unsafe and Unsound
Season 4 Episode 4
29 April 2008
No Mercy
Season 4 Episode 5
6 May 2008
Racing the Clock
Season 4 Episode 6
13 May 2008
Seeking the Catch
Season 4 Episode 7
20 May 2008
No Season for Old Men
Season 4 Episode 8
27 May 2008
Storm Season
Season 4 Episode 9
3 June 2008
Blow Up
Season 4 Episode 10
10 June 2008
Big Weather, Big Trouble
Season 4 Episode 11
17 June 2008
Mortal Men
Season 4 Episode 12
24 June 2008
Fresh Blood
Season 4 Episode 13
1 July 2008
Changing Tides
Season 4 Episode 14
8 July 2008
Catch as Catch Can
Season 4 Episode 15
15 July 2008
The Final Hour
Season 4 Episode 16
22 July 2008
