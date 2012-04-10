Menu
Deadliest Catch (2005), season 8

Season premiere 10 April 2012
Production year 2012
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Смертельный улов» в начале октября 2011 года в Беринговом море начинается сезон добычи синего и красного камчатского краба. Флот разделяется на два лагеря, и один привычный промысел незаметно заменяется на два разных. В «Синих водах» ставки оказываются слишком высоки и заставляют лодки бороться за позиции между собой. А на «Красной территории» остаются ветераны, давно доказавшие всем свою ценность. Пока флот переживает потери и ошибки, суровое Берингово море обнажает слабые места в каждом экипаже. Time Bandit прощается с товарищем по команде, который так и не возвращается на берег.

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

The Gamble
Season 8 Episode 1
10 April 2012
Turf War
Season 8 Episode 2
17 April 2012
Weak Links
Season 8 Episode 3
24 April 2012
The Hook
Season 8 Episode 4
1 May 2012
Alien Abduction
Season 8 Episode 5
8 May 2012
Vital Signs
Season 8 Episode 6
15 May 2012
I Don't Wanna Die
Season 8 Episode 7
22 May 2012
The Aftermath
Season 8 Episode 8
29 May 2012
Nowhere to Go But Down
Season 8 Episode 9
5 June 2012
Rise and Fall
Season 8 Episode 10
12 June 2012
No Exit
Season 8 Episode 11
19 June 2012
Collision Course
Season 8 Episode 12
26 June 2012
Landlocked
Season 8 Episode 13
3 July 2012
Fearless Leaders
Season 8 Episode 14
10 July 2012
Release the Beast
Season 8 Episode 15
17 July 2012
The Bitter, Bloody End
Season 8 Episode 16
24 July 2012
