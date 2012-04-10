В 8 сезоне сериала «Смертельный улов» в начале октября 2011 года в Беринговом море начинается сезон добычи синего и красного камчатского краба. Флот разделяется на два лагеря, и один привычный промысел незаметно заменяется на два разных. В «Синих водах» ставки оказываются слишком высоки и заставляют лодки бороться за позиции между собой. А на «Красной территории» остаются ветераны, давно доказавшие всем свою ценность. Пока флот переживает потери и ошибки, суровое Берингово море обнажает слабые места в каждом экипаже. Time Bandit прощается с товарищем по команде, который так и не возвращается на берег.