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Deadliest Catch (2005), season 14

Deadliest Catch season 14 poster
Kinoafisha TV Shows Deadliest Catch Seasons Season 14
Deadliest Catch 16+
Original title Season 14
Title Сезон 14
Season premiere 10 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 19
Runtime 19 hours 0 minute
"Deadliest Catch" season 14 description

В 14 сезоне сериала «Смертельный улов» Джош Харрис возвращается капитаном лодки своего отца. Сиг и Джейк переживают грандиозный провал, ведущий к новым стратегиям и неожиданным альянсам. Шон пытается играть грязно, но Дикий Билл показывает ему, что он связался не с тем капитаном. Сезон добычи камчатского краба начинается на удивление успешно для всех кораблей рыболовецкого флота. Однако с большими наградами приходят и большие риски. Берингово море проливает первую кровь, и береговая охрана не успевает на помощь. Джейк стремится стать независимым капитаном, и Кит предлагает взять его в ученики.

TV Show rating

7.7
Rate 11 votes
7.8 IMDb

Deadliest Catch List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Battle Lines
Season 14 Episode 1
10 April 2018
First Blood
Season 14 Episode 2
17 April 2018
Dead in the Water
Season 14 Episode 3
24 April 2018
Salt Wounds
Season 14 Episode 4
1 May 2018
Collision Void
Season 14 Episode 5
8 May 2018
Arctic Hurricane
Season 14 Episode 6
15 May 2018
Clash of Kings
Season 14 Episode 7
22 May 2018
Becoming Captain
Season 14 Episode 8
29 May 2018
Purgatory
Season 14 Episode 9
5 June 2018
Winter's Curse
Season 14 Episode 10
12 June 2018
Blackout
Season 14 Episode 11
19 June 2018
Winter's Fury
Season 14 Episode 12
26 June 2018
Baptism by Fire
Season 14 Episode 13
10 July 2018
Supermoon Storm
Season 14 Episode 14
17 July 2018
Greenhorn Overboard
Season 14 Episode 15
31 July 2018
Turf Wars
Season 14 Episode 16
7 August 2018
No Safe Harbor
Season 14 Episode 17
14 August 2018
Blood and Water
Season 14 Episode 18
21 August 2018
Storm Surge
Season 14 Episode 19
28 August 2018
TV series release schedule
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