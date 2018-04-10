В 14 сезоне сериала «Смертельный улов» Джош Харрис возвращается капитаном лодки своего отца. Сиг и Джейк переживают грандиозный провал, ведущий к новым стратегиям и неожиданным альянсам. Шон пытается играть грязно, но Дикий Билл показывает ему, что он связался не с тем капитаном. Сезон добычи камчатского краба начинается на удивление успешно для всех кораблей рыболовецкого флота. Однако с большими наградами приходят и большие риски. Берингово море проливает первую кровь, и береговая охрана не успевает на помощь. Джейк стремится стать независимым капитаном, и Кит предлагает взять его в ученики.