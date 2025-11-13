Menu
Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Comedy 2003

Rating of films in the Comedy genre of 2003

Kill Bill: Vol. 1 8.0
1 Kill Bill: Vol. 1
Drama, Comedy, Crime, Thriller, Action 2003, USA
Big Fish 8.0
2 Big Fish
Adventure, Fairy Tale, Comedy, Drama 2003, USA
Finding Nemo 7.9
3 Finding Nemo
Family, Comedy, Animation, Adventure 2003, USA
Triplettes de Belleville, Les 7.7
4 Triplettes de Belleville, Les
Comedy, Animation 2003, France / Belgium / Canada / Great Britain / Latvia
Bruce Almighty 7.5
5 Bruce Almighty
Fairy Tale, Comedy 2003, USA
Bad Boys II 7.3
6 Bad Boys II
Action, Comedy, Thriller 2003, USA
American Wedding 6.5
7 American Wedding
Comedy 2003, USA / Germany
Spy Kids 3-D: Game Over 5.8
8 Spy Kids 3-D: Game Over
Fairy Tale, Action, Sci-Fi, Comedy, Adventure, Family 2003, USA
