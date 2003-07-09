|15 October 2003
|Russia
|16+
|2 October 2003
|Argentina
|18 September 2003
|Australia
|10 October 2003
|Austria
|15 October 2003
|Bahrain
|15 October 2003
|Belarus
|8 October 2003
|Belgium
|19 September 2003
|Brazil
|18 July 2003
|Canada
|2 October 2003
|Czechia
|9 October 2003
|Denmark
|10 September 2003
|Egypt
|17 October 2003
|Estonia
|3 October 2003
|Finland
|15 October 2003
|France
|9 October 2003
|Germany
|3 October 2003
|Great Britain
|10 October 2003
|Greece
|9 October 2003
|Hungary
|19 September 2003
|Iceland
|6 August 2003
|Indonesia
|3 October 2003
|Ireland
|25 September 2003
|Israel
|17 October 2003
|Italy
|29 November 2003
|Japan
|15 October 2003
|Kazakhstan
|25 November 2003
|Kuwait
|30 July 2003
|Lithuania
|12 September 2003
|Mexico
|9 October 2003
|Netherlands
|25 September 2003
|New Zealand
|12 September 2003
|Norway
|12 September 2003
|Panama
|28 August 2003
|Peru
|30 July 2003
|Philippines
|10 October 2003
|Poland
|17 October 2003
|Portugal
|2 October 2003
|Slovakia
|16 October 2003
|Slovenia
|1 August 2003
|South Korea
|3 October 2003
|Spain
|21 September 2003
|Sweden
|9 October 2003
|Switzerland
|3 October 2003
|Turkey
|3 October 2003
|UAE
|18 July 2003
|USA
|15 October 2003
|Ukraine
When Dennis Greene, who played Reggie, turned up for filming, Martin Lawrence's bouncer told him he mustn't look Lawrence in the eye or speak to him, and Lawrence himself was later nasty to him. The whole thing was a ruse put in place by director Michael Bay, who wanted the boy to be genuinely frightened of Lawrence. Greene was also not informed about the gun with which he would be threatened.