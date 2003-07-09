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Poster of Bad Boys II
7.3
Kinoafisha Films Bad Boys II
7.3

Bad Boys II

, 2003
Bad Boys II
USA / Action, Comedy, Thriller / 18+
Poster of Bad Boys II
7.3

Cast

Martin Lawrence
Martin Lawrence
Detective Marcus Burnett
Will Smith
Will Smith
Detective Mike Lowrey
Theresa Randle
Theresa
Tom Hillmann
Gino Salvano
Jordi Mollà
Jordi Mollà
Hector Juan Carlos 'Johnny' Tapia
Peter Stormare
Peter Stormare
Alexei
Oleg Taktarov
Oleg Taktarov
Joe Pantoliano
Joe Pantoliano
Captain Howard
Gabrielle Union
Gabrielle Union
Syd
Henry Rollins
Michael Shannon
Michael Shannon
Floyd Poteet
Director Michael Bay
Writer George Gallo, Marianne Wibberley, Ron Shelton, Cormac Wibberley
Composer Trevor Rabin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 27 minutes
Production year 2003
Online premiere 4 April 2025
World premiere 9 July 2003
Release date
15 October 2003 Russia 16+
2 October 2003 Argentina
18 September 2003 Australia
10 October 2003 Austria
15 October 2003 Bahrain
15 October 2003 Belarus
8 October 2003 Belgium
19 September 2003 Brazil
18 July 2003 Canada
2 October 2003 Czechia
9 October 2003 Denmark
10 September 2003 Egypt
17 October 2003 Estonia
3 October 2003 Finland
15 October 2003 France
9 October 2003 Germany
3 October 2003 Great Britain
10 October 2003 Greece
9 October 2003 Hungary
19 September 2003 Iceland
6 August 2003 Indonesia
3 October 2003 Ireland
25 September 2003 Israel
17 October 2003 Italy
29 November 2003 Japan
15 October 2003 Kazakhstan
25 November 2003 Kuwait
30 July 2003 Lithuania
12 September 2003 Mexico
9 October 2003 Netherlands
25 September 2003 New Zealand
12 September 2003 Norway
12 September 2003 Panama
28 August 2003 Peru
30 July 2003 Philippines
10 October 2003 Poland
17 October 2003 Portugal
2 October 2003 Slovakia
16 October 2003 Slovenia
1 August 2003 South Korea
3 October 2003 Spain
21 September 2003 Sweden
9 October 2003 Switzerland
3 October 2003 Turkey
3 October 2003 UAE
18 July 2003 USA
15 October 2003 Ukraine
MPAA R
Budget $130,000,000
Worldwide Gross $273,340,010
Production Columbia Pictures, Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films
Also known as
Bad Boys II, Dos policías rebeldes 2, Bad Boys 2, Dos policías rebeldes 2: Vuelven más rebeldes, Bad Around the World, Bad Boys 2. - Már megint a rosszfiúk, Bad Boys II: Vuelven más rebeldes, Bad Boys: 2 Bad, Baieti Rai II, Çılgın İkili 2, Dos policías rebeldes II, Good Cops: Bad Boys II, Loshi momcheta II, Mauvais garçons II, Mizerové II, Những Gã Trai Hư 2, Ničomníci II, Pahad poisid 2, Pasele vyrukai 2, Plokhiye parni 2, Podli fantje 2, Sliktie puiši 2, Spatní Chlapci II, Ta kaka paidia II, Uddaburon yigitlar 2, Zločesti dečki 2, Τα κακά παιδιά 2, Лоши момци 2, Лоши момчета II, Плохие парни 2, Погані хлопці 2, バッドボーイズ2バッド, 絕地戰警2, 绝地战警2, Mizerové 2, Ta Kaká Paidiá 2, Loshi momcheta 2, Os Bad Boys II, Ničomníci 2, Loši momci 2, Pohani khloptsi 2

Film rating

7.3
Rate 39 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1438 In the Action genre  319 In the Comedy genre  334 In the Thriller genre  257 In films of USA  878 In films of 2003  19
Updated 26 December 2023
Listen to the
soundtrack Bad Boys II

Quotes

Marcus Burnett [while Reggie stands at the front door of the house] You a virgin?
Reggie Yes.
Marcus Burnett Good. Keep it that way. Ain't gonna be no fucking tonight.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

When Dennis Greene, who played Reggie, turned up for filming, Martin Lawrence's bouncer told him he mustn't look Lawrence in the eye or speak to him, and Lawrence himself was later nasty to him. The whole thing was a ruse put in place by director Michael Bay, who wanted the boy to be genuinely frightened of Lawrence. Greene was also not informed about the gun with which he would be threatened.

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