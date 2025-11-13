Menu
Kinoafisha Top Films Top 1000 Films Canada Sci-Fi

Rating of films of the Canada in the Sci-Fi genre

Dune: Part Two 8.7
1 Dune: Part Two
Sci-Fi, Action, Adventure, Drama 2024, USA / Canada
Deadpool 8.0
2 Deadpool
Fantasy, Sci-Fi, Action 2016, USA / Canada
Mr. Nobody 8.0
3 Mr. Nobody
Sci-Fi, Fantasy, Drama, Romantic 2009, Belgium / Canada / France
Alita: Battle Angel 7.8
4 Alita: Battle Angel
Sci-Fi, Action, Adventure, Romantic 2018, USA / Canada / Argentina
Grindhouse 7.4
5 Grindhouse
Horror, Action, Sci-Fi, Comedy 2007, USA / Canada
Scott Pilgrim vs. the World 7.3
6 Scott Pilgrim vs. the World
Sci-Fi, Comedy, Action, Romantic, Adventure 2010, USA / Canada
2012 6.9
7 2012
Drama, Sci-Fi, Action, Thriller, Adventure 2009, USA / Canada
Resident Evil: The Final Chapter 6.6
8 Resident Evil: The Final Chapter
Thriller, Action, Horror, Sci-Fi 2016, Germany / Australia / Canada / France
Resident Evil: Apocalypse 6.6
9 Resident Evil: Apocalypse
Action, Horror, Sci-Fi, Thriller 2004, Germany / France / Great Britain / Canada
Splice 6.6
10 Splice
Thriller, Sci-Fi, Horror 2009, USA / Canada / France
The X-Files: I Want to Believe 6.1
11 The X-Files: I Want to Believe
Horror, Sci-Fi, Mystery 2008, USA / Canada
Alien vs. Predator 6.0
12 Alien vs. Predator
Action, Horror, Adventure, Sci-Fi, Thriller, War 2004, USA / Canada / Germany / Greece / Great Britain
65 5.8
13 65
Adventure, Drama, Sci-Fi 2023, Canada / USA
Moonfall 5.8
14 Moonfall
Action, Adventure, Sci-Fi 2022, USA / Canada / China
Timescape 5.3
15 Timescape
Sci-Fi, Family 2022, Canada / USA
