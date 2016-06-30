The Godfather

, 1972
The Godfather
USA / Drama, Thriller / 18+
Trailers
Synopsis

The aging patriarch of an organized crime dynasty transfers control of his clandestine empire to his reluctant son.

Cast

Marlon Brando
Al Pacino
James Caan
Diane Keaton
Robert Duvall
Sterling Hayden
Director Francis Ford Coppola
Writer Mario Puzo, Francis Ford Coppola
Composer Nino Rota
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 55 minutes
Production year 1972
Online premiere 30 June 2016
World premiere 14 March 1972
Release date
14 March 1972 Russia Централ Партнершип 18+
24 November 2011 Argentina
2 November 1972 Australia
7 July 1972 Brazil
14 March 1972 Canada
26 December 1972 Denmark
14 March 2022 Estonia K-14
29 September 1972 Finland
15 March 1972 France
24 August 1972 Germany
24 August 1972 Great Britain
29 September 1972 Greece
24 January 1980 Hong Kong
25 March 1982 Hungary
26 March 2025 Iceland 16 year age limit
12 September 2025 India
25 August 1972 Ireland
21 September 1972 Italy
15 July 1972 Japan
14 March 1972 Kazakhstan
31 March 2024 Latvia N16
14 August 1998 Mexico
10 November 2011 Netherlands
16 October 1972 Norway
31 December 1972 Poland 18
24 October 1972 Portugal
27 December 1972 South Korea
20 October 1972 Spain
27 September 1972 Sweden
30 November 1990 Turkey
25 February 2022 USA
14 March 1972 Ukraine
10 August 1972 Uruguay
MPAA R
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $250,933,053
Production Paramount Pictures, Albert S. Ruddy Productions, Alfran Productions
Also known as
The Godfather, El padrino, Der Pate, Kum, De peetvader, Godfather, Kmotr, Krikštatėvis, Krstný Otec, Ristiisa, Кум, Хрещений батько, 教父, A keresztapa, Al aab Alrohy, Al-arraab, Baba, Bố Già, Boter, Cho'qintirgan ota, Daeboo, El padrí, Goddofâzâ, Gudfadern, Guðfaðirinn, Gudfaren, Hasandak, Il padrino, Krusttēvs, Kumbari, Kummisetä, Le parrain, Mario Puzo's The Godfather, Nașul, Natlimama, O nonos, O Padrinho, O Poderoso Chefão, Ojciec chrzestny, Pedar khandeh, Xaç atası, Ο νονός, Крестный отец, Крёстный отец, Кръстникът, Өкіл әке, ゴッドファーザー

Film rating

8.7
Rate 123 votes
9.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  20 In the Drama genre  6 In the Thriller genre  5 In films of USA  10 In films of 1972  1

Quotes

Michael My father is no different than any powerful man, any man with power, like a president or senator.
Kay Adams Do you know how naive you sound, Michael? Presidents and senators don't have men killed.
Michael Oh. Who's being naive, Kay?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

