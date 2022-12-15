Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Канада Фантастика

Рейтинг канадских фильмов в жанре фантастика

Алита: Боевой ангел
1 Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Господин Никто
2 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
Оцените
2012
3 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Обитель зла: Последняя глава
4 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Грайндхаус
5 Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия 2007, США / Канада
7.5
Оцените
Дэдпул
6 Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Химера
7 Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Скотт Пилигрим против всех
8 Скотт Пилигрим против всех
фантастика, комедия, боевик, мелодрама, приключения 2010, США / Канада
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Обитель Зла 2: Апокалипсис
9 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Падение Луны
10 Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Секретные материалы: Хочу верить
11 Секретные материалы: Хочу верить
ужасы, фантастика, мистика 2008, США / Канада
6.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Чужой против хищника
12 Чужой против хищника
боевик, ужасы, приключения, фантастика, триллер, военный 2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
6.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Приложение киноафиши