Marco Bellocchio
Awards
Awards and nominations of Marco Bellocchio
Marco Bellocchio
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Marco Bellocchio
Cannes Film Festival 2021
Honorary Golden Palm
Winner
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2023
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2019
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2018
Illy Prize
Nominee
Cannes Film Festival 2009
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2006
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1999
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1997
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1984
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1980
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2015
Competition
Winner
Golden Lion
Nominee
Green Drop Award
Nominee
Venice Film Festival 2012
Brian Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2011
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 2006
Pietro Bianchi Award
Winner
Venice Film Festival 2003
Best Screenplay
Winner
Little Golden Lion
Winner
Best Film
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1967
Special Jury Prize
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1965
Award of the City of Imola
Winner
Venice Film Festival 1982
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 1999
Honorary Prize
Winner
Berlin International Film Festival 1991
Special Jury Prize
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1979
Forum of New Cinema
Winner
Forum of New Cinema
Winner
Berlin International Film Festival 1975
Forum of New Cinema
Winner
Forum of New Cinema
Winner
Forum of New Cinema
Winner
Forum of New Cinema
Winner
Toronto International Film Festival 1999
Masters
Nominee
Berlin International Film Festival 1969
Golden Berlin Bear
Nominee
Golden Berlin Bear
Nominee
