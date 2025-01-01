Меню
Персоны
Марко Беллоккьо
Награды
Marco Bellocchio
Награды
Награды и номинации Марко Беллоккьо
Каннский кинофестиваль 2021
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2019
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
Премия Илли
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1984
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1980
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2015
Competition
Победитель
Golden Lion
Номинант
Green Drop Award
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
Brian Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2006
Pietro Bianchi Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2003
Лучший сценарий
Победитель
Little Golden Lion
Победитель
Best Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1967
FIPRESCI Prize
Победитель
Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1965
Award of the City of Imola
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1982
Golden Lion
Номинант
ММКФ 1999
Почетный приз
Победитель
Берлинале 1991
Специальный приз жюри
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1979
Форум нового кино
Победитель
Форум нового кино
Победитель
Берлинале 1975
Форум нового кино
Победитель
Форум нового кино
Победитель
Форум нового кино
Победитель
Форум нового кино
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1999
Мастера
Номинант
Берлинале 1969
Золотой берлинский медведь
Номинант
Золотой берлинский медведь
Номинант
