Andrzej Wajda
Awards
Andrzej Wajda
Awards
Awards and nominations of Andrzej Wajda
Academy Awards, USA 2000
Honorary Award
Winner
Honorary Award
Winner
Cannes Film Festival 1981
Palme d'Or
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Cannes Film Festival 1979
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1978
FIPRESCI Prize
Winner
Cannes Film Festival 1957
Jury Special Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1970
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1969
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1966
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1984
Best Foreign Language Film
Winner
BAFTA Awards 1982
Academy Fellowship
Winner
BAFTA Awards 1960
Best Film from any Source
Nominee
Venice Film Festival 2013
Persol Award
Winner
Venice Film Festival 1998
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1959
FIPRESCI Prize
Winner
Venice Film Festival 1983
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1961
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2009
Alfred Bauer Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2006
Honorary Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 1996
Silver Berlin Bear
Winner
Silver Berlin Bear
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Moscow International Film Festival 1975
Golden Prize
Winner
Moscow International Film Festival 1971
Golden Prize
Winner
Berlin International Film Festival 1997
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1988
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1980
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1968
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1962
Golden Berlin Bear
Nominee
