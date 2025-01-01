Menu
Kinoafisha Persons Lily Tomlin Awards

Awards and nominations of Lily Tomlin

Lily Tomlin
Academy Awards, USA 1976 Academy Awards, USA 1976
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Nominee
Golden Globes, USA 1994 Golden Globes, USA 1994
Special Award
Winner
Special Award
Winner
Golden Globes, USA 2016 Golden Globes, USA 2016
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1985 Golden Globes, USA 1985
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1978 Golden Globes, USA 1978
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1976 Golden Globes, USA 1976
Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
Nominee
 Best Acting Debut in a Motion Picture - Female
Nominee
Golden Globes, USA 1972 Golden Globes, USA 1972
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Winner
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Winner
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Winner
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Winner
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Nominee
 Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Best Writing in Comedy-Variety, Variety or Music
Winner
Outstanding Comedy-Variety, Variety or Music Special
Winner
Outstanding Comedy-Variety, Variety or Music Special
Winner
Best Writing in Comedy-Variety, Variety or Music
Winner
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Informational Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
 Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
 Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984 Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1975 Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Nominee
 Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Nominee
 Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Nominee
 Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 1973 Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Nominee
 Outstanding Achievement by a Supporting Performer in Music or Variety
Nominee
 Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 1972 Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Achievement by a Performer in Music or Variety
Nominee
Primetime Emmy Awards 1971 Primetime Emmy Awards 1971
Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement - Individuals
Nominee
BAFTA Awards 1978 BAFTA Awards 1978
Best Actress
Nominee
BAFTA Awards 1976 BAFTA Awards 1976
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Nominee
Venice Film Festival 1993 Venice Film Festival 1993
Special Volpi Cup
Winner
Special Volpi Cup
Winner
Screen Actors Guild Awards 2017 Screen Actors Guild Awards 2017
Life Achievement Award
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Berlin International Film Festival 1977 Berlin International Film Festival 1977
Best Actress
Winner
Screen Actors Guild Awards 2019 Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018 Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2005 Screen Actors Guild Awards 2005
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2003 Screen Actors Guild Awards 2003
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
