Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Lily Tomlin
Awards
Awards and nominations of Lily Tomlin
Lily Tomlin
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Lily Tomlin
Academy Awards, USA 1976
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Nominee
Golden Globes, USA 1994
Special Award
Winner
Special Award
Winner
Golden Globes, USA 2016
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1985
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1978
Best Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1976
Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
Nominee
Best Acting Debut in a Motion Picture - Female
Nominee
Golden Globes, USA 1972
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Winner
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Winner
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Winner
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Winner
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Winner
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Nominee
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 1974
Best Writing in Comedy-Variety, Variety or Music
Winner
Outstanding Comedy-Variety, Variety or Music Special
Winner
Outstanding Comedy-Variety, Variety or Music Special
Winner
Best Writing in Comedy-Variety, Variety or Music
Winner
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Informational Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Nominee
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Nominee
Outstanding Achievement by a Supporting Performer in Music or Variety
Nominee
Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Achievement by a Performer in Music or Variety
Nominee
Primetime Emmy Awards 1971
Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement - Individuals
Nominee
BAFTA Awards 1978
Best Actress
Nominee
BAFTA Awards 1976
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Nominee
Venice Film Festival 1993
Special Volpi Cup
Winner
Special Volpi Cup
Winner
Screen Actors Guild Awards 2017
Life Achievement Award
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Berlin International Film Festival 1977
Best Actress
Winner
Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2005
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2003
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree