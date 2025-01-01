Меню
Персоны
Лили Томлин
Награды
Награды и номинации Лили Томлин
Lily Tomlin
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Оскар 1976
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1994
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Золотой глобус 2016
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Best Acting Debut in a Motion Picture - Female
Номинант
Золотой глобус 1972
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшее озвучивание
Победитель
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Победитель
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Победитель
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Победитель
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Номинант
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Best Writing in Comedy-Variety, Variety or Music
Победитель
Outstanding Comedy-Variety, Variety or Music Special
Победитель
Outstanding Comedy-Variety, Variety or Music Special
Победитель
Best Writing in Comedy-Variety, Variety or Music
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Outstanding Informational Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Номинант
Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Номинант
Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Achievement by a Supporting Performer in Music or Variety
Номинант
Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Номинант
Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Achievement by a Performer in Music or Variety
Номинант
Primetime Emmy Awards 1971
Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement - Individuals
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1993
Special Volpi Cup
Победитель
Special Volpi Cup
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Берлинале 1977
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
