Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Wim Wenders
Awards
Awards and nominations of Wim Wenders
Wim Wenders
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Wim Wenders
Academy Awards, USA 2015
Best Documentary Feature
Nominee
Academy Awards, USA 2012
Best Documentary Feature
Nominee
Academy Awards, USA 2000
Best Documentary Feature
Nominee
Best Documentary Feature
Nominee
Cannes Film Festival 2023
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2014
François Chalais Award - Special Mention
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Winner
Un Certain Regard - Special Jury Prize
Winner
François Chalais Award - Special Mention
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1993
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1987
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1984
Palme d'Or
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Cannes Film Festival 1976
Competition
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2018
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2008
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2005
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Un Certain Regard Award
Nominee
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1997
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1982
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1977
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1985
Best Direction
Winner
BAFTA Awards 2012
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2000
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 1989
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2004
UNESCO Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1995
FIPRESCI Prize
Winner
Venice Film Festival 1982
Golden Lion
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Venice Film Festival 1972
FIPRESCI Prize
Winner
Venice Film Festival 2016
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2015
Honorary Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 2000
Jury Prize
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2000
Special Award
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree