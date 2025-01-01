Menu
Jean-Luc Godard
Awards
Awards and nominations of Jean-Luc Godard
Jean-Luc Godard
Awards and nominations of Jean-Luc Godard
Academy Awards, USA 2011
Honorary Award
Winner
Honorary Award
Winner
Cannes Film Festival 2018
Palme d'Or Spéciale
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2014
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2010
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2001
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1990
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1987
Palme d'Or
Nominee
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1985
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1982
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1980
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1996
Best Film
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1991
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1983
Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1982
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1967
Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1962
Competition
Winner
Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1993
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1965
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1964
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1985
OCIC Promotional Award - Honorable Mention
Winner
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1973
Forum of New Cinema
Winner
Forum of New Cinema
Winner
Berlin International Film Festival 1966
Interfilm Award - Honorable Mention
Winner
Best Feature Film Suitable for Young People
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1965
Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 1961
Special Prize
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1960
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1969
Golden Berlin Bear
Nominee
Golden Berlin Bear
Nominee
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1968
Golden Berlin Bear
Nominee
