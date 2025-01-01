Меню
Жан-Люк Годар
Награды и номинации Жана-Люка Годара
Jean-Luc Godard
Награды и номинации Жана-Люка Годара
Оскар 2011
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Каннский кинофестиваль 2018
Особая Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1990
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1987
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1985
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1982
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1980
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1996
Best Film
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1991
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1983
Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1982
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1967
Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1962
Special Jury Prize
Победитель
Competition
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1993
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1965
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1964
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1985
Соревнование
Победитель
Рекламная награда OCIC – поощрительное упоминание
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1973
Форум нового кино
Победитель
Форум нового кино
Победитель
Берлинале 1966
Лучший художественный фильм для молодежи
Победитель
Премия Интерфильма – Почетное упоминание
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1965
Золотой берлинский медведь
Победитель
Берлинале 1961
Специальный приз
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1960
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1969
Золотой берлинский медведь
Номинант
Золотой берлинский медведь
Номинант
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1968
Золотой берлинский медведь
Номинант
