Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Spike Lee
Awards
Awards and nominations of Spike Lee
Spike Lee
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Spike Lee
Academy Awards, USA 2019
Best Adapted Screenplay
Winner
Best Adapted Screenplay
Winner
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 2016
Honorary Award
Winner
Honorary Award
Winner
Academy Awards, USA 1998
Best Documentary Feature
Nominee
Best Documentary Feature
Nominee
Academy Awards, USA 1990
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2018
Grand Prize of the Jury
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1991
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1986
Foreign Film
Winner
Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Un Certain Regard Award
Nominee
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 1999
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Cannes Film Festival 1989
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 2019
Best Director
Nominee
Golden Globes, USA 1990
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Winner
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Winner
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Winner
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Directing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Non-Fiction Special
Nominee
BAFTA Awards 2019
Best Screenplay (Adapted)
Winner
Best Screenplay (Adapted)
Winner
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
David Lean Award for Direction
Nominee
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 2002
Special Award
Winner
Special Award
Winner
Venice Film Festival 2012
Biografilm Award
Winner
Future Film Festival Digital Award
Winner
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Winner
Venice Film Festival 2006
Venice Horizons Documentary Award
Winner
Parallel Sections
Winner
Human Rights Film Network Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1990
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1995
Golden Lion
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2006
Silver Bucket of Excellence Award
Winner
Toronto International Film Festival 2023
TIFF Ebert Director Award
Winner
Berlin International Film Festival 1997
Special Mention
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2003
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2001
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1993
Golden Berlin Bear
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree