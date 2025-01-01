Меню
Спайк Ли
Награды
Награды и номинации Спайка Ли
Spike Lee
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Спайка Ли
Оскар 2019
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2016
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1998
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 1990
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
Главный приз жюри
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1991
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1986
Иностранный фильм
Победитель
Золотая камера
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Каннский кинофестиваль 1989
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Победитель
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Победитель
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Directing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Non-Fiction Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2012
Biografilm Award
Победитель
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Победитель
Future Film Festival Digital Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2006
Премия "Горизонты" за лучший документальный фильм
Победитель
Parallel Sections
Победитель
Human Rights Film Network Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1990
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1995
Golden Lion
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Silver Bucket of Excellence Award
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2023
Приз Эберта за режиссуру на TIFF
Победитель
Берлинале 1997
Особое упоминание
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2003
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2001
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1993
Золотой берлинский медведь
Номинант
