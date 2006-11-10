The Island
18+
Country
Russia
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2006
World premiere
10 November 2006
Release date
|23 November 2006
|Russia
| КароПрокат
|
|10 November 2006
|Belarus
|
|
|10 November 2006
|Kazakhstan
|
|
|19 January 2007
|USA
|
|
|10 November 2006
|Ukraine
|
|
MPAA
PG-13
Worldwide Gross
$3,557,508
Production
Pavel Lungin Studio
Also known as
Ostrov, The Island, La isla, A sziget, Insula, Island, L'île, L'isola, Otok, Sala, Wyspa, Το νησί, Острво, Острів, Остров