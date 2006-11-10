Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films The Island

The Island

The Island 18+
Напомним о выходе в прокат
The Island - trailer
The Island  trailer
Country Russia
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2006
World premiere 10 November 2006
Release date
23 November 2006 Russia КароПрокат
10 November 2006 Belarus
10 November 2006 Kazakhstan
19 January 2007 USA
10 November 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $3,557,508
Production Pavel Lungin Studio
Also known as
Ostrov, The Island, La isla, A sziget, Insula, Island, L'île, L'isola, Otok, Sala, Wyspa, Το νησί, Острво, Острів, Остров
Director
Pavel Lungin
Pavel Lungin
Cast
Petr Mamonov
Petr Mamonov
Viktor Suhorukov
Viktor Suhorukov
Dmitriy Dyuzhev
Dmitriy Dyuzhev
Nina Usatova
Nina Usatova
Yuriy Kuznetsov
Yuriy Kuznetsov
Cast and Crew
Similar films for The Island
Ierey-san. Ispoved samuraya 6.2
Ierey-san. Ispoved samuraya (2015)
Trudno byt bogom 6.1
Trudno byt bogom (2013)
Taksi-blyuz 7.4
Taksi-blyuz (1990)
The Conductor 6.8
The Conductor (2012)
Pop 7.5
Pop (2010)
Tsar 7.1
Tsar (2009)
Dust 6.9
Dust (2005)
Brother 8.3
Brother (1997)
The Monk and the Demon 7.2
The Monk and the Demon (2016)
B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989 7.4
B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989 (2015)
Leviathan 7.1
Leviathan (2014)
The Fool 8.0
The Fool (2014)

Film rating

7.4
Rate 61 votes
7.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1129 In the Drama genre  526 In films of Russia  64
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
The Island - trailer
The Island Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more