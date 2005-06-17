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Poster of Dust
6.9
Kinoafisha Films Dust
6.9

Dust

, 2005
Pyl
Russia / Sci-Fi, Drama, Comedy / 18+
Poster of Dust
6.9

Cast

Aleksei Podolsky
Lyosha
Pyotr Mamonov
Pyotr Mamonov
Professor
Psoy Korolenko
Dmitri Pimenov
Aleksey Ageyev
Larisa Pyatnitskaya
Psychologist
Gleb Mikhaylov
Body
Nina Yelisova
Grandmother
Mikhail Balinsky
Friend
Oleg Novikov
Laboratory assistant
Vasili Leonov
Veteran
White Hot Ice
Hooligan
Director Sergey Loban
Writer Marina Potapova
Composer Pavel Shevchenko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2005
World premiere 17 June 2005
Release date
17 June 2005 Russia 16+
14 July 2005 Kazakhstan
14 July 2005 Ukraine
Budget $3,000
Production SVOI 2000
Also known as
Pyl, Dust, Putekļi, Пил, Пыль

Film rating

6.9
Rate 11 votes
7.1 IMDb
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