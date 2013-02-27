Trudno byt bogom, Hard to Be a God, Qué difícil es ser un dios, Il est difficile d'être un dieu, Duro ser un dios, È difficile essere un dio, É Difícil ser um Deus, Es ist schwer, ein Gott zu sein, Hankalaa olla jumala, Istoriya arkanarskoy rezni, It's Hard to Be a God, Sunku buti dievu, Tanrı Olmak Zor İş, The Story of the Arcanar Massacre, Trudno być Bogiem, Важко бути богом, История арканарской резни, Трудно быть богом, 신이 되기는 어렵다, 神々のたそがれ, ძნელია ღმერთად ყოფნა, Trudno byt' bogom, Хроника Арканарской резни