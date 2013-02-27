Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Trudno byt bogom
6.1
Trudno byt bogom - Trailer 2
Kinoafisha Films Trudno byt bogom
6.1

Trudno byt bogom

, 2013
Trudno byt bogom
Russia / Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Trudno byt bogom
6.1
Trudno byt bogom - Trailer 2
Trudno byt bogom  Trailer 2

Cast

Leonid Yarmolnik
Leonid Yarmolnik
Don Rumata
Natalya Moteva
Ari
Yuriy Tsurilo
Yuriy Tsurilo
Baron Pampa
Aleksandr Ilyin
Aleksandr Ilyin
Evgeniy Gerchakov
Evgeniy Gerchakov
Budakh
Oleg Botin
Aleksandr Chutko
Don Reba
Valentin Golubenko
Arata
Leonid Timtsunik
Leonid Timtsunik
Arima
Nikita Strukov
Kusis
Ğali Abaydulov
Yuriy Ashikhmin
Rab
Director Aleksei German
Writer Svetlana Karmalita, Arkadiy Strugatskiy, Boris Strugatskiy, Aleksei German
Composer Viktor Lebedev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 57 minutes
Production year 2013
Online premiere 4 July 2014
World premiere 27 February 2013
Release date
27 February 2013 Russia Люксор 18+
27 February 2014 Belarus
11 February 2015 France
3 September 2015 Germany
7 August 2015 Great Britain 18
21 March 2015 Japan
27 February 2014 Kazakhstan
5 June 2015 Mexico
14 May 2015 Portugal
12 March 2015 Spain
30 June 2015 USA
27 February 2014 Ukraine
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $1,299,035
Production Lenfilm Studio, Sever Studio, Rossiya 1
Also known as
Trudno byt bogom, Hard to Be a God, Qué difícil es ser un dios, Il est difficile d'être un dieu, Duro ser un dios, È difficile essere un dio, É Difícil ser um Deus, Es ist schwer, ein Gott zu sein, Hankalaa olla jumala, Istoriya arkanarskoy rezni, It's Hard to Be a God, Sunku buti dievu, Tanrı Olmak Zor İş, The Story of the Arcanar Massacre, Trudno być Bogiem, Важко бути богом, История арканарской резни, Трудно быть богом, 신이 되기는 어렵다, 神々のたそがれ, ძნელია ღმერთად ყოფნა, Trudno byt' bogom, Хроника Арканарской резни

Film rating

6.1
Rate 43 votes
6.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3210 In the Sci-Fi genre  417 In films of Russia  479 In films of 2013  101

Film Trailers

All trailers
Trudno byt bogom - Trailer 2
Trudno byt bogom Trailer 2
Trudno byt bogom - Clip 1
Trudno byt bogom Clip 1
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Trudno byt bogom

Iuda
Iuda Drama
2013, Russia
6.0
The Island
The Island Drama
2006, Russia
7.0
Angels of Revolution
Angels of Revolution Drama
2014, Russia
5.0
Faust
Faust Drama
2011, Russia
6.0
The Turin Horse
The Turin Horse Drama
2011, USA / Germany / France / Switzerland / Hungary
7.0
Hadewijch
Hadewijch Drama
2009, France
6.0
Khrustalyov, My Car!
Khrustalyov, My Car! Drama, Comedy
1998, Russia / France
6.0
Russian Symphony
Russian Symphony Comedy
1994, Russia
6.0
Hard to Be a God
Hard to Be a God Drama, Adventure, Sci-Fi
1990, West Germany / France / USSR
6.0
A Visitor to a Museum
A Visitor to a Museum Drama, Sci-Fi
1989, USSR / Germany / Switzerland
7.0
On the Silver Globe
On the Silver Globe Sci-Fi, Fantasy, Adventure
1987, Poland
7.0
My Friend Ivan Lapshin
My Friend Ivan Lapshin Drama
1984, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more