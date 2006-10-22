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Poster of Flushed Away
7.1
Kinoafisha Films Flushed Away
7.1

Flushed Away

, 2006
Flushed Away
USA, Great Britain / Family, Comedy, Animation / 18+
Poster of Flushed Away
7.1

Synopsis

The story of an uptown rat that gets flushed down the toilet from his penthouse apartment, ending in the sewers of London, where he has to learn a whole new and different way of life.

Cast

Kate Winslet
Kate Winslet
Rita
Hugh Jackman
Hugh Jackman
Roddy
Ian McKellen
Ian McKellen
The Toad
Andy Serkis
Andy Serkis
Spike
Bill Nighy
Bill Nighy
Whitey
Simon Callow
Simon Callow
Shane Richie
Sid
Geoffrey Palmer
Jean Reno
Jean Reno
Le Frog
Douglas Weston
Kathy Burke
Rita's Mum
David Suchet
David Suchet
Rita's Dad
Director David Bowers, Sam Fell
Writer Dick Clement, Christopher Lloyd, Joe Keenan, Ian La Frenais
Composer Harry Gregson-Williams
Cast and Crew

Animated film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2006
Online premiere 7 December 2006
World premiere 22 October 2006
Release date
2 November 2006 Russia UPI 0+
4 January 2007 Argentina
21 December 2006 Australia
2 November 2006 Belarus
29 November 2006 Belgium
15 December 2006 Brazil
8 December 2006 Bulgaria
30 November 2006 Czechia
1 December 2006 Denmark
17 January 2007 Egypt
8 December 2006 Estonia
1 December 2006 Finland
29 November 2006 France
7 December 2006 Germany
1 December 2006 Great Britain
30 November 2006 Greece
30 November 2006 Hong Kong
30 November 2006 Hungary
1 December 2006 Iceland
1 December 2006 Ireland
7 December 2006 Israel
22 December 2006 Italy
22 October 2006 Japan
2 November 2006 Kazakhstan
30 December 2006 Kuwait
22 December 2006 Latvia
15 December 2006 Mexico
29 November 2006 Netherlands
8 December 2006 Norway
2 February 2007 Pakistan
15 December 2006 Panama
28 March 2007 Philippines
1 December 2006 Poland
30 November 2006 Portugal
2 November 2006 Singapore
23 November 2006 Slovakia
21 December 2006 Slovenia
23 November 2006 South Korea
1 December 2006 Spain
1 December 2006 Sweden
15 March 2007 Thailand
15 December 2006 Turkey
2 November 2006 USA
2 November 2006 Ukraine
5 January 2007 Uruguay
MPAA PG
Budget $149,000,000
Worldwide Gross $178,286,078
Production DreamWorks Animation, Aardman Animations
Also known as
Flushed Away, Lo que el agua se llevó, Por Água Abaixo, Souris City, Aizskalotais, Aruncat la canal, Bar aab rafteh, Bortspolad, Chuột Đào Tẩu, Ciutat ratolí, Elvitte a víz, Fare Şehri, Flutsch und weg, Giù per il tubo, Hayim ba'zerem, Mouse Town: Roddy and Rita's Great Adventure, Muis van huis, Nedenom og hjem igjen, Odplaknjeni gizdalin, Pontikoupoli, Pusti vodu da miševi odu, Ratónpolis, Ratropolis, Skyllet væk, Spláchnutej, Spláchnutý, Srovės nublokšti, Vesi peale, Virran viemää, Wpuszczony w kanał, Yuving!, Yuyun!, Ποντικούπολη, Жуыңыз!, Змивайся, Отнесени, Прошишô кроз шољу, Смывайся, Смывайся!, दूर प्लावित, マウス・タウン　ロディとリタの大冒険, 鼠國流浪記, Doorgespoeld, Lo que el agua se llevo

Cartoon rating

7.1
Rate 25 votes
6.6 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  1720 In the Family genre  170 In the Comedy genre  408 In the Animation genre  243 In films of USA  1048 In films of Great Britain  143 In films of 2006  37
Updated 17 March 2021
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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