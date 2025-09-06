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Poster of Primavera
7.6
Primavera - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Primavera
7.6

Primavera

, 2025
Primavera
Italy, France / Biography, History, Music
Trailers
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Poster of Primavera
7.6
Going 2
Not going 0
Primavera - Dubbed trailer
Primavera  Dubbed trailer

Synopsis

A talented violinist, Cecilia, confined in an orphanage, meets Vivaldi who becomes her teacher. Under his mentorship and through his music, she gains courage to break free from the life she was destined for and pursue her passion.

Cast

Tecla Insolia
Tecla Insolia
Cecilia
Michele Riondino
Michele Riondino
Antonio Vivaldi
Andrea Pennacchi
Andrea Pennacchi
Governatore
Fabrizia Sacchi
Fabrizia Sacchi
Priora
Valentina Bellè
Valentina Bellè
Elisabetta Parolin
Stefano Accorsi
Stefano Accorsi
Sanfermo
Miko Jarry
Miko Jarry
Federico IV di Danimarca
Alessandro Bressanello
Alessandro Bressanello
Hildegard De Stefano
Hildegard De Stefano
Laura
Cosima Centurioni
Cosima Centurioni
Marietta
Federica Girardello
Federica Girardello
Agnese
Director Damiano Michieletto
Writer Ludovica Rampoldi, Damiano Michieletto, Tiziano Scarpa
Composer Fabio Massimo Capogrosso
Cast and Crew

Film details

Country Italy / France
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2025
World premiere 6 September 2025
Release date
2 April 2026 Russia Синемапарк
9 July 2026 Brazil 14
17 April 2026 Finland
29 April 2026 France
21 May 2026 Germany 12
24 April 2026 Great Britain 15
2 April 2026 Greece
24 April 2026 Ireland 15A
4 June 2026 Israel
25 December 2025 Italy 6+
22 May 2026 Japan
6 March 2026 Latvia N12
3 April 2026 Lithuania N13
11 June 2026 Mexico
3 April 2026 Romania
29 April 2026 South Korea 12
5 December 2025 Spain
4 September 2026 Sweden
30 April 2026 Switzerland 12
Worldwide Gross $6,137,978
Production Warner Bros., Indigo Film, Moana Films
Also known as
Primavera, Vivaldi et moi, Pavasaris, Primavera - Vivaldi ja oppilas, Primavera - Vivaldis Venezia, Vivaldi und ich, Любимая ученица Вивальди, ヴィヴァルディと私

Film rating

7.6
Rate 17 votes
7.1 IMDb
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Best Films of 2025 
Updated 24 July 2026

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