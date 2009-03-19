6.9
Knowing

, 2009
Knowing
USA / Mystery, Thriller, Drama, Catastrophe / 18+
Synopsis

M.I.T. professor John Koestler links a mysterious list of numbers from a time capsule to past and future disasters and sets out to prevent the ultimate catastrophe.

Cast

Nicolas Cage
Rose Byrne
Chandler Canterbury
Terry Camilleri
Lara Robinson
Director Alex Proyas
Writer Stiles White, Ryne Douglas Pearson, Juliet Snowden
Composer Marco Beltrami
Film details

Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2009
Online premiere 27 March 2009
World premiere 19 March 2009
Release date
19 March 2009 Russia Парадиз 16+
26 March 2009 Australia
19 March 2009 Belarus
10 April 2009 Brazil
19 March 2009 Canada
24 April 2009 Denmark
31 March 2009 France
8 April 2009 Germany
25 March 2009 Great Britain
26 March 2009 Greece
11 June 2009 Hungary
27 March 2009 Ireland 15A
4 September 2009 Italy
10 July 2009 Japan
19 March 2009 Kazakhstan
9 April 2009 Netherlands
21 May 2009 New Zealand M
23 April 2009 Portugal
1 October 2009 Slovakia 15
16 April 2009 South Korea
8 April 2009 Spain 12
20 March 2009 USA
19 March 2009 Ukraine
29 April 2009 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $183,658,498
Production Summit Entertainment, Escape Artists, Mystery Clock Cinema
Also known as
Knowing, Cuenta regresiva, Presagio, Prédictions, Знамение, Agah, Alomatlar, Əlamət, Hỗn Số Tử Thần, Kehanet, Képlet, Know1ng, Know1ng - Die Zukunft endet jetzt, Nôingu, Numere fatale, Pareģojums, Prerokba, Presságio, Proročanstva, Proroctví, Proroctvo: Koniec sveta, Segnali dal futuro, Señales del futuro, Senyals del futur, Sinais do Futuro, Skoteinos kodikas, Štvrté proroctvo, Suvokimas, T1eto, Teadmine, Tieto, Zapowiedź, Σκοτεινός κώδικας, Белгі, Знамення, Код судбине, Пророчеството, नोइंग, ノウイング, 先知, 末日預言, 神秘代码, 预难大逃亡

6.9
146 votes
6.2 IMDb
In overall ranking  2008 In the Mystery genre  50 In the Thriller genre  387 In the Drama genre  881 In the Catastrophe genre  9 In films of USA  1216 In films of 2009  71

Quotes

Stacey Well, what do you believe?
John Koestler I think shit just happens. But that's me.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

