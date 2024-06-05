Menu
7.4 IMDb Rating: 6.6
Kinoafisha Films Beetlejuice Beetlejuice

Beetlejuice Beetlejuice

Beetlejuice Beetlejuice 18+
Beetlejuice Beetlejuice - trailer 2
Beetlejuice Beetlejuice  trailer 2
Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2024
Online premiere 7 October 2024
World premiere 5 June 2024
Release date
14 September 2024 Russia
5 September 2024 Australia M
6 September 2024 Azerbaijan
14 September 2024 Belarus
25 September 2024 Belgium
5 September 2024 Brazil
6 September 2024 Bulgaria
6 September 2024 Canada 14A
5 September 2024 Croatia o.A.
5 September 2024 Czechia
5 September 2024 Dominican Republic
6 September 2024 Estonia
6 September 2024 Finland Tulossa
6 September 2024 France
5 September 2024 Georgia PG-13
5 September 2024 Germany
6 September 2024 Great Britain 12A
5 September 2024 Greece
5 September 2024 Hong Kong
5 September 2024 Hungary 16
6 September 2024 Iceland Unrated
4 September 2024 Indonesia
6 September 2024 Ireland 12A
5 September 2024 Israel
5 June 2024 Italy
27 September 2024 Japan
5 September 2024 Kazakhstan 14+
6 September 2024 Kyrgyzstan
6 September 2024 Latvia (none)
6 September 2024 Lithuania
5 September 2024 Macao C
5 September 2024 Malaysia
5 September 2024 Mexico
6 September 2024 Moldova
5 September 2024 Montenegro o.A.
5 September 2024 Netherlands 12
5 September 2024 New Zealand
4 September 2024 Philippines PG
6 September 2024 Poland
5 September 2024 Portugal M/12
5 September 2024 Puerto Rico PG-13
6 September 2024 Romania N/A
5 September 2024 Serbia o.A.
5 September 2024 Singapore
5 September 2024 Slovakia 18
6 September 2024 South Africa
4 September 2024 South Korea
6 September 2024 Spain
6 September 2024 Sweden 11
6 September 2024 Tajikistan
5 September 2024 Thailand
6 September 2024 Turkey
5 September 2024 UAE TBC
1 June 2025 USA
5 September 2024 Ukraine
6 September 2024 Uzbekistan
6 September 2024 Viet Nam
5 September 2024 Virgin Islands (U.S.) PG-13
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $452,000,435
Production Warner Bros., Domain Entertainment (II), French Film Company
Also known as
Beetlejuice Beetlejuice, Beetlejuice 2, Битлджус Битлджус, Bitelchús Bitelchús, Beetlejuice Beetlejuice 2024 A.D., Bételgeuse Bételgeuse, Beterböcek Beterböcek, Bitlcus Bitlcus, Bītldžūss Bītldžūss, Bitljus Bitljus, Bubimir Bubimir, Ma Siêu Quậy, Mardikamahl, mardikamahl, Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice, Σκαθαροζούμης 2, Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης, Бийтълджус Бийтълджус, Битлђус Битлђус, Бітлджюс Бітлджюс, ビートルジュース ビートルジュース, 嘩鬼家族 BEETLEJUICE, 怪奇大法师, 陰間大法師 BEETLEJUICE
Director
Tim Burton
Tim Burton
Cast
Michael Keaton
Michael Keaton
Winona Ryder
Winona Ryder
Willem Dafoe
Willem Dafoe
Monica Bellucci
Monica Bellucci
Jenna Ortega
Jenna Ortega
Film rating

7.4
Rate 94 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1145
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Жасмин Алиева 11 October 2024, 23:29
Смотрела уже два раза. И хочу на третий раз посмотреть, очень красивая история смерти
User 29 September 2024, 17:17
Шикарный фильм. Всем поклонникам творчества Тима Бертона обязательно зайдет!
Goofs

Lydia’s husband appears as a civil servant in the afterlife, which under the rule set out in the earlier film implies he took his own life. Yet, lines of dialogue in two separate scenes indicate his death was accidental.

A newspaper in the film mentions that the relevant authorities frequently misclassify non-suicide deaths as suicides, which could account for his role as a civil servant. Also, viewers are not given a complete account of his death; it remains possible he deliberately entered a situation where death was very likely — in effect, a suicide mission.

Quotes
Richard [he, Lydia and Astrid see Jeremy at the Immigration kiosk] Don't stamp that passport!
[the passport gets stamped]
Jeremy [sees them, smiles triumphantly] You're too late, man.
Beetlejuice [revealed as the official] I think it was Dostoevsky who said...
[Jeremy sees that his passport reads Shit Out of Luck underneath his photo]
Beetlejuice ... Later, fucker!
[without warning, Beetlejuice pulls the lever, Jeremy falls down the trapdoor and screams violently in the burning flames of hell]
Beetlejuice Ha, ha! Next!
Beetlejuice Beetlejuice - trailer 2
Beetlejuice Beetlejuice Trailer 2
Beetlejuice Beetlejuice - trailer
Beetlejuice Beetlejuice Trailer
