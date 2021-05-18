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Poster of Cruella
7.9
Cruella - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Cruella
7.9

Cruella

, 2021
Cruella
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Cruella
7.9
Cruella - Dubbed trailer
Cruella  Dubbed trailer

Synopsis

A live-action feature film following the evil exploits of Cruella de Vil, the villain from the Disney film, '101 Dalmatians'.

Cast

Emma Stone
Emma Stone
Cruella
Emma Thompson
Emma Thompson
The Baroness
Paul Walter Hauser
Paul Walter Hauser
Horace
Emily Beecham
Emily Beecham
Maid
Kirby Howell-Baptiste
Kirby Howell-Baptiste
Anita Darling
Jamie Demetriou
Jamie Demetriou
Gerald
Evie Wray
Joel Fry
Joel Fry
Jasper
John McCrea
Artie
Mark Strong
Mark Strong
John the Valet
Kayvan Novak
Kayvan Novak
Roger
Director Craig Gillespie
Writer Dana Fox, Tony McNamara, Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel, Steve Zissis
Composer Nicholas Britell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 14 minutes
Production year 2021
Online premiere 27 May 2021
World premiere 18 May 2021
Release date
3 June 2021 Russia Disney Studios 12+
27 May 2021 Australia
28 May 2021 Brazil
6 June 2021 China
10 June 2021 Czechia
28 May 2021 Estonia
23 June 2021 France
27 May 2021 Germany
28 May 2021 Great Britain
3 June 2021 Greece
27 May 2021 Hong Kong
10 June 2021 Hungary
3 June 2021 Israel
26 May 2021 Italy
3 June 2021 Kazakhstan
28 May 2021 Lithuania
26 May 2021 Netherlands
28 May 2021 Poland
27 May 2021 Portugal
26 May 2021 Romania 12
27 May 2021 Singapore
3 June 2021 Slovakia
26 May 2021 South Korea
28 May 2021 Spain
28 May 2021 Sweden
28 May 2021 USA
27 May 2021 Ukraine
28 May 2021 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $233,503,234
Production Walt Disney Pictures, Marc Platt Productions, Gunn Films
Also known as
Cruella, Kruela, Kruella, Круэлла, Crudelia, Cruella de Vil, Disney's Cruella, Szörnyella, Κρουέλα, Злица, Круела, Круелла, كرويلا, 크루엘라, クルエラ, 時尚惡女：庫伊拉, 黑白魔后, 黑白魔女库伊拉, 库伊拉·德维尔, 黑白魔女, Քրուելլա, 库伊拉, 时尚恶女：库伊拉, Стервелла

Film rating

7.9
Rate 188 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  419 In the Comedy genre  88 In films of USA  286 In films of 2021  9
Updated 19 June 2025

Film Trailers

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Cruella - Dubbed trailer
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Cruella - Teaser
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soundtrack Cruella

Quotes

Cruella de Vil They say there are five stages of grief. Denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Well, I'd like to add one more. Revenge
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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