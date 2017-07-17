Menu
Valerian and the City of a Thousand Planets

Valerian and the City of a Thousand Planets

Valérian and the City of a Thousand Planets 18+
Synopsis

A dark force threatens Alpha, a vast metropolis and home to species from a thousand planets. Special operatives Valerian and Laureline must race to identify the marauding menace and safeguard not just Alpha, but the future of the universe.
Country France
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2017
Online premiere 22 November 2017
World premiere 17 July 2017
Release date
10 August 2017 Russia Наше кино, A-One Films 12+
24 August 2017 Argentina
10 August 2017 Australia
10 August 2017 Belarus
10 August 2017 Brazil
21 July 2017 Bulgaria
20 July 2017 Cambodia
19 July 2017 Canada PG
3 August 2017 Chile
27 July 2017 Croatia
20 July 2017 Czechia
3 August 2017 Denmark
28 July 2017 Estonia
26 July 2017 Finland
26 July 2017 France
20 July 2017 Germany
4 August 2017 Great Britain
31 August 2017 Greece
27 July 2017 Hong Kong
20 July 2017 Hungary
2 August 2017 Ireland
20 July 2017 Israel
21 September 2017 Italy
10 August 2017 Kazakhstan
28 July 2017 Lithuania
3 August 2017 Mexico B
26 July 2017 Netherlands
10 August 2017 New Zealand
4 August 2017 Norway
4 August 2017 Poland
27 July 2017 Portugal
21 July 2017 Romania
20 July 2017 Singapore
20 July 2017 Slovakia
21 July 2017 South Africa
30 August 2017 South Korea
18 August 2017 Spain
2 August 2017 Sweden
26 July 2017 Switzerland
21 July 2017 Taiwan, Province of China
20 July 2017 Thailand
27 July 2017 Turkey
20 July 2017 UAE
21 July 2017 USA
10 August 2017 Ukraine
28 July 2017 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $177,200,000
Worldwide Gross $225,973,340
Production EuropaCorp, TF1 Films Production, Orange Cinéma Séries
Also known as
Valerian and the City of a Thousand Planets, Valerian y la ciudad de los mil planetas, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, Валериан и город тысячи планет, Valerian, Valérian, Valerian - Die Stadt der tausend Planeten, Valérian - Die Stadt der tausend Planeten, Valerian a město tisíce planet, Valerián a mesto tisícich planét, Valerian e la città dei mille pianeti, Valerian és az ezer bolygó városa, Valérian et la cité des mille planètes, Valerian i grad tisuću planeta, Valerian i la ciutat dels mil planetes, Valerian i miasto tysiąca planet, Valerian in mesto tisocerih planetov, Valerian ja tuhande planeedi linn, Valerian si Orasul celor o mie de planete, Valerian và Thành Phố Ngàn Hành Tinh, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu, Valerian ve'ir ellef ha'kokhavim, Valerianas ir tukstančio planetu miestas, Valeriāns un tūkstoš planētu pilsēta, Ο Βαλέριαν και η πόλη με τους χίλιους πλανήτες, Валериан және мың ғаламшар шаһары, Валериан и градът на хилядите планети, Валеријан и царство хиљаду планета, Валеріан і місто тисячі планет, ヴァレリアン　千の惑星の救世主, 星際特工瓦雷諾：千星之城
Director
Luc Besson
Cast
Cara Delevingne
Rihanna
Clive Owen
Dane DeHaan
Ethan Hawke
Cast and Crew
Film Reviews
Катерина Радюк 12 August 2017, 21:47
Бунтарка и солдат: make love, not war
Люк Бессон, выписывая Вселенную 28-го века, исследует проблему: сможет ли человек оставаться человеком в…
Александр 11 August 2017, 11:16
Сплошные "мультики" (спецэффекты). На удивление приятно смотрится. Получил удовольствие.
Valerian and the City of a Thousand Planets - russian final trailer
Valerian and the City of a Thousand Planets - trailer in russian 2
