IMDb Rating: 7.2
6 posters
Kinoafisha Films Vice

Vice

Vice 18+
Vice - trailer
Vice  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2018
Online premiere 22 February 2019
World premiere 26 December 2008
Release date
21 February 2019 Russia Вольга 18+
24 January 2019 Argentina
26 December 2018 Australia
22 February 2019 Austria
27 February 2019 Belgium
31 January 2019 Brazil
25 December 2018 Canada
14 February 2019 Chile
31 January 2019 Colombia
31 January 2019 Croatia
31 January 2019 Denmark
15 February 2019 Estonia
25 January 2019 Finland
13 February 2019 France
21 February 2019 Georgia
21 February 2019 Germany
25 January 2019 Great Britain
27 December 2018 Greece
24 February 2019 Hong Kong
21 February 2019 Hungary
2 April 2019 Indonesia
7 February 2019 Ireland
10 January 2019 Israel
3 January 2019 Italy
5 April 2019 Japan
15 February 2019 Latvia
24 January 2019 Lebanon
8 February 2019 Lithuania
1 February 2019 Mexico
28 February 2019 Netherlands
26 December 2008 New Zealand
1 February 2019 Norway
21 February 2019 Peru
11 January 2019 Poland
14 February 2019 Portugal
2 April 2019 Singapore
11 April 2019 South Korea
11 January 2019 Spain
11 January 2019 Sweden
17 January 2019 Switzerland 14
27 February 2019 Taiwan
25 December 2018 USA
21 February 2019 Ukraine
3 January 2019 Uruguay
MPAA R
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $76,073,488
Production Annapurna Pictures, Gary Sanchez Productions, Plan B Entertainment
Also known as
Vice, El vicepresidente, El vicepresidente: más allá del poder, Vice - Der zweite Mann, 為副不仁, Alelnök, Asepresident, Backseat, Cheney, Covjek iz Sjene, Čovjek iz sjene, El vici del poder, El vicio del poder, Hukmronlik, Moz iz ozadja, Quyền Lực Trong Bóng Tối, Sgun ha'Nassi, Valdžia, Vara, Vice - L'uomo nell'ombra, Vice - maktens verkliga ansikte, Vice - vallan oikeat kasvot, Vice Presidenti, Vice: Gölge Adam, Vice: O δεύτερος στην ιεραρχία, Вице, Влада, Власть, Другото лице на властта, Човек из сенке, ヴァイス, ヴァイス (映画), バイス, 副总统
Director
Adam McKay
Adam McKay
Cast
Amy Adams
Amy Adams
Christian Bale
Christian Bale
Steve Carell
Steve Carell
Bill Pullman
Bill Pullman
Jillian Armenante
Jillian Armenante
7.3
7.2 IMDb
Film Reviews

azat.kmalov 25 February 2019, 12:05
Хороший фильм)
dk 24 February 2019, 07:30
Очень хорошо хотя сначала непонятно, кто все эти люди. Кому Карточный домик нравится этот фильм определенно зайдет.
Quotes
Anonymous Beware the quiet man. For while others speak, he watches. And while others act, he plans. And when they finally rest... he strikes.
Vice - trailer
Vice Trailer
Vice - trailer in russian
Vice Trailer in russian
