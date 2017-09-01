|18 January 2018
|Russia
|UPI
|16+
|15 February 2018
|Argentina
|11 January 2018
|Australia
|18 January 2018
|Austria
|18 January 2018
|Belarus
|11 January 2018
|Brazil
|19 January 2018
|Bulgaria
|18 January 2018
|Chile
|1 December 2017
|China
|18 January 2018
|Colombia
|18 January 2018
|Cyprus
|11 January 2018
|Czechia
|25 January 2018
|Denmark
|2 February 2018
|Estonia
|19 January 2018
|Finland
|3 January 2018
|France
|18 January 2018
|Germany
|12 January 2018
|Great Britain
|11 January 2018
|Greece
|4 January 2018
|Hong Kong
|18 January 2018
|Hungary
|19 January 2018
|India
|19 January 2018
|Indonesia
|12 January 2018
|Ireland
|4 January 2018
|Israel
|18 January 2018
|Italy
|30 March 2018
|Japan
|18 January 2018
|Kazakhstan
|11 January 2018
|Kuwait
|2 February 2018
|Latvia
|11 January 2018
|Lebanon
|2 February 2018
|Lithuania
|31 January 2018
|Malaysia
|19 January 2018
|Mexico
|18 January 2018
|Netherlands
|18 January 2018
|New Zealand
|26 January 2018
|Norway
|18 January 2018
|Peru
|14 February 2018
|Philippines
|26 January 2018
|Poland
|11 January 2018
|Portugal
|19 January 2018
|Romania
|4 January 2018
|Singapore
|11 January 2018
|Slovakia
|17 January 2018
|South Korea
|12 January 2018
|Spain
|2 February 2018
|Sweden
|18 January 2018
|Switzerland
|12
|5 January 2018
|Taiwan
|4 January 2018
|Thailand
|2 February 2018
|Turkey
|22 November 2017
|USA
|18 January 2018
|Ukraine
|25 January 2018
|Uruguay
|19 January 2018
|Venezuela
|19 January 2018
|Viet Nam