Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Darkest Hour
7.5
Darkest Hour - Dubbed trailer 2
Kinoafisha Films Darkest Hour
7.5

Darkest Hour

, 2017
Darkest Hour
Great Britain / Drama, War, History / 18+
Trailers
Poster of Darkest Hour
7.5
Darkest Hour - Dubbed trailer 2
Darkest Hour  Dubbed trailer 2

Synopsis

Within days of becoming Prime Minister, Winston Churchill must face his most turbulent and defining trial: exploring a negotiated peace treaty with Nazi Germany, or standing firm to fight for the ideals, liberty and freedom of a nation.

Cast

Lily James
Lily James
Elizabeth Layton
Ben Mendelsohn
Ben Mendelsohn
King George VI
Gary Oldman
Gary Oldman
Winston Churchill
John Hurt
John Hurt
Kristin Scott Thomas
Kristin Scott Thomas
Clemmie
Stephen Dillane
Stephen Dillane
Viscount Halifax
Samuel West
Samuel West
Sir Anthony Eden
Ronald Pickup
Ronald Pickup
Neville Chamberlain
Adrian Rawlins
Nicholas Jones
Sir John Simon
David Schofield
Clement Atlee
Richard Lumsden
General Ismay
Director Joe Wright
Writer Anthony McCarten
Composer Dario Marianelli
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2017
Online premiere 6 February 2018
World premiere 1 September 2017
Release date
18 January 2018 Russia UPI 16+
15 February 2018 Argentina
11 January 2018 Australia
18 January 2018 Austria
18 January 2018 Belarus
11 January 2018 Brazil
19 January 2018 Bulgaria
18 January 2018 Chile
1 December 2017 China
18 January 2018 Colombia
18 January 2018 Cyprus
11 January 2018 Czechia
25 January 2018 Denmark
2 February 2018 Estonia
19 January 2018 Finland
3 January 2018 France
18 January 2018 Germany
12 January 2018 Great Britain
11 January 2018 Greece
4 January 2018 Hong Kong
18 January 2018 Hungary
19 January 2018 India
19 January 2018 Indonesia
12 January 2018 Ireland
4 January 2018 Israel
18 January 2018 Italy
30 March 2018 Japan
18 January 2018 Kazakhstan
11 January 2018 Kuwait
2 February 2018 Latvia
11 January 2018 Lebanon
2 February 2018 Lithuania
31 January 2018 Malaysia
19 January 2018 Mexico
18 January 2018 Netherlands
18 January 2018 New Zealand
26 January 2018 Norway
18 January 2018 Peru
14 February 2018 Philippines
26 January 2018 Poland
11 January 2018 Portugal
19 January 2018 Romania
4 January 2018 Singapore
11 January 2018 Slovakia
17 January 2018 South Korea
12 January 2018 Spain
2 February 2018 Sweden
18 January 2018 Switzerland 12
5 January 2018 Taiwan
4 January 2018 Thailand
2 February 2018 Turkey
22 November 2017 USA
18 January 2018 Ukraine
25 January 2018 Uruguay
19 January 2018 Venezuela
19 January 2018 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $150,847,274
Production Focus Features, Perfect World Pictures, Pin3hot
Also known as
Darkest Hour, Las horas más oscuras, Die dunkelste Stunde, A Hora Mais Negra, A legsötétebb óra, Czas mroku, Darkest hour. Ziua decisiva, El instante más oscuro, En Karanlık Saat, Giờ Đen Tối, I pio skotini ora, L'heure la plus sombre, L'ora più buia, Les Heures sombres, Najtemnejša ura, Najtemnejšia hodina, Nejtemnější hodina, O Destino de uma Nação, Sha'ah 'affela, Süngeim tund, Synkin hetki, Tamsiausia valanda, Tumšākā stunda, Η πιο σκοτεινή ώρα, Най-мрачният час, Најмрачнији час, Темні часи, Тёмные времена, ウィンストン・チャーチル　ヒトラーから世界を救った男, 最黑暗的時刻, 至暗时刻, 黑暗對峙, Churchill - Die dunkelste Stunde, ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男：2017, Las Horas mas Oscuras, تاریک‌ترین لحظات, 다키스트 아워

Film rating

7.5
Rate 13 votes
7.4 IMDb
Write review
Updated 21 February 2026

Film Trailers

All trailers
Darkest Hour - Dubbed trailer 2
Darkest Hour Dubbed trailer 2
Darkest Hour - Dubbed trailer
Darkest Hour Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Darkest Hour
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Darkest Hour

Churchill
Churchill Thriller, Biography, Drama
2017, Great Britain
6.0
The King's Speech
The King's Speech Drama, History
2010, Great Britain / Australia
8.0
Pressure
Pressure Drama, War, History
2026, Great Britain
7.0
All the Money in the World
All the Money in the World Drama, Crime, Detective
2017, USA
6.0
The Courier
The Courier Thriller
2020, Great Britain
6.0
The Trial of the Chicago 7
The Trial of the Chicago 7 Thriller, Drama, History, Biography
2020, USA / Great Britain / India
7.0
The Two Popes
The Two Popes Drama, Comedy, Biography
2019, Great Britain / Italy / Argentina / USA
7.0
Vice
Vice Biography, Comedy
2018, USA
7.0
First Man
First Man Drama, Biography
2018, USA
7.0
Dunkirk
Dunkirk Drama, War, History
2017, USA / Great Britain / France
7.0
The Post
The Post Drama, History, Biography
2017, USA
7.0
Sully
Sully Drama, Biography
2016, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more