Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of BlacKkKlansman
Poster of BlacKkKlansman
Poster of BlacKkKlansman
Poster of BlacKkKlansman
Poster of BlacKkKlansman
Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 7.5
Rate
5 posters
Kinoafisha Films BlacKkKlansman

BlacKkKlansman

BlacKkKlansman 18+
Напомним о выходе в прокат
BlacKkKlansman - trailer
BlacKkKlansman  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2018
Online premiere 23 October 2018
World premiere 14 May 2018
Release date
4 October 2018 Russia UPI 18+
15 November 2018 Argentina
16 August 2018 Australia
23 August 2018 Austria
19 September 2018 Belgium
22 November 2018 Brazil
23 August 2018 Chile
18 October 2018 Colombia
16 August 2018 Czechia
20 September 2018 Denmark
17 August 2018 Estonia
10 August 2018 Finland
22 August 2018 France
23 August 2018 Germany
24 August 2018 Great Britain
27 September 2018 Greece
27 September 2018 Hungary
24 August 2018 Ireland
9 August 2018 Israel
27 September 2018 Italy
22 March 2019 Japan
16 August 2018 Kuwait
18 January 2019 Mexico
30 August 2018 Netherlands
16 August 2018 New Zealand
24 August 2018 Norway
30 August 2018 Peru
14 September 2018 Poland
6 September 2018 Portugal
7 September 2018 Romania
16 August 2018 Slovakia
31 October 2018 Spain
7 September 2018 Sweden
27 September 2018 Switzerland
28 September 2018 Turkey
10 August 2018 USA
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $93,413,709
Production Focus Features, Legendary Pictures, Perfect World Pictures
Also known as
BlacKkKlansman, El infiltrado del KKKlan, Agent provoKkKator, Black Klansman, BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan, BlacKkKlansman: Must mees klannis, BlacKkKlansman: O Infiltrado, Crni član KKKlana, Crni član Ku-Klux-Klana, CrniKkKlanovec, Csuklyások: BlacKkKlansman, Czarne bractwo, Czarne bractwo. BlacKkKlansman, Đảng 3K, Infiltrado del KKKlan, Infiltrado en el KKKlan, Infiltrado na Klan, Infiltrat en el KKKlan, Juodaodis is Kukluksklano, Karanlıkla Karşı Karşıya, Melnais KKKlanmens, Opération infiltration, Shakhor al lavan, Η παρείσφρηση, Црни клановац/Crni klanovac, Черен в клана, Чёрный клановец, Чорний куклукскланівець, ブラック・クランズマン, 黑色黨徒
Director
Spike Lee
Spike Lee
Cast
Adam Driver
Adam Driver
Laura Harrier
Laura Harrier
Topher Grace
Topher Grace
Ryan Eggold
Ryan Eggold
Paul Walter Hauser
Paul Walter Hauser
Cast and Crew
Similar films for BlacKkKlansman
Richard Jewell 7.7
Richard Jewell (2019)
Judas and the Black Messiah 7.3
Judas and the Black Messiah (2021)
Sound of Metal 7.6
Sound of Metal (2020)
The Trial of the Chicago 7 7.8
The Trial of the Chicago 7 (2020)
Bombshell 6.7
Bombshell (2020)
Rocketman 6.7
Rocketman (2019)
Uncut Gems 7.5
Uncut Gems (2019)
Jojo Rabbit 8.1
Jojo Rabbit (2019)
Marriage Story 8.0
Marriage Story (2019)
First Man 7.2
First Man (2018)
Bohemian Rhapsody 8.2
Bohemian Rhapsody (2018)
If Beale Street Could Talk 6.9
If Beale Street Could Talk (2018)

Film rating

7.2
Rate 18 votes
7.5 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Ирина Волегова 10 October 2018, 06:00
Фильм интересный. Не нудный. Моим родителям тоже зашел.
elena.zarkhina 7 October 2018, 19:36
Роскошный фильм! Возможно лучший этого года.
Quotes
Ron Stallworth [answering a phone call from Duke] Mr. Duke, I'm so sorry we didn't get to spend more one-on-one time together.
David Duke Well, that was a just a tragedy. I had just met those heroic brothers in the cause.
Flip Zimmerman Heroic.
Ron Stallworth Yeah. And the chapter is just shaken at the core.
David Duke Oh.
Ron Stallworth Yeah. And poor Connie, right? I mean, not only does she lose her husband, but...
Flip Zimmerman Poor Connie.
Jimmy Creek Connie's going away.
Flip Zimmerman We feel bad for Connie.
Ron Stallworth [continuing] ... she's looking at serious prison time.
David Duke My God. And then there was that Nigger detective. Basically...
[the officers laugh]
Ron Stallworth [to the other officers] Shut the fuck up. Shut the fuck up. Shut up, shut up.
Ron Stallworth Those goddamn coloreds they sure know how to spoil a celebration.
Jimmy Creek [to Flip] Hey, you're getting me in trouble.
David Duke [to Ron] Christ, you can say that again.
Ron Stallworth Those goddamn coloreds sure know how to spoil a celebration. Can I ask you a question, sir?
David Duke Shoot.
Ron Stallworth That Nigger detective, did you ever did you ever get his name?
David Duke No. I don't think I...
Ron Stallworth Are-uh you sure you don't know who he is? Are-uh you absolutely sure? 'Cause that Nigga, coon, gator bait, spade, spook, Sambo, spear-chucking jungle bunny, Mississippi wind chime...
David Duke Wind chime?
Ron Stallworth [continuing] ... detective is Ron Stallworth, you racist, peckerwood, redneck, inch worm, needle-dick motherfucker!
[Ron hangs up, leaving Duke bewildered]
Film Trailers All trailers
BlacKkKlansman - trailer
BlacKkKlansman Trailer
BlacKkKlansman - trailer in russian
BlacKkKlansman Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack BlacKkKlansman
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more