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Poster of Ladybug & Cat Noir: The Movie
7.6
Ladybug & Cat Noir: The Movie - Dubbed final trailer
Kinoafisha Films Ladybug & Cat Noir: The Movie
7.6

Ladybug & Cat Noir: The Movie

, 2023
Ladybug & Cat Noir: Awakening
USA, France, Japan / Family, Animation / 18+
Trailers
Poster of Ladybug & Cat Noir: The Movie
7.6
Ladybug & Cat Noir: The Movie - Dubbed final trailer
Ladybug & Cat Noir: The Movie  Dubbed final trailer

Synopsis

A pair of Parisian high schoolers protect their city as vigilante heroes without comprising their identities to anyone, including each other.

Cast

Cristina Valenzuela
Cristina Valenzuela
Ladybug
Bryce Papenbrook
Bryce Papenbrook
Cat Noir
Keith Silverstein
Keith Silverstein
Hawk Moth
Carrie Keranen
Carrie Keranen
Alya Césaire
Zeno Robinson
Zeno Robinson
Max Kanté
Selah Victor
Selah Victor
Chloé Bourgeois
Cassandra Lee Morris
Cassandra Lee Morris
Sabrina Raincomprix
Sabrina Weisz
Christopher Corey Smith
Mela Lee
Tikki
Max Mittelman
Ivan Bruel
Max Mittelman
Ivan Bruel
Director Jeremy Zag
Writer Jeremy Zag, Shannon Holtzpa, Thomas Astruc, Bettina Lopez Mendoza, Nathanaël Bronn
Composer Harvey Mason Jr., Jeremy Zag
Cast and Crew

Animated film details

Country USA / France / Japan
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2023
Online premiere 28 July 2023
World premiere 11 June 2023
Release date
17 August 2023 Russia Экспонента
6 July 2023 Austria
17 August 2023 Azerbaijan
17 August 2023 Bulgaria
18 August 2023 China
11 April 2024 Croatia
2 November 2023 Czechia
25 August 2023 Estonia
5 July 2023 France
14 September 2023 Georgia PG
6 July 2023 Germany
31 August 2023 Greece
27 July 2023 Israel All
17 August 2023 Kazakhstan
17 August 2023 Kyrgyzstan
25 August 2023 Latvia U
15 September 2023 Lithuania
21 December 2023 Moldova AG
4 January 2024 Montenegro
5 July 2023 Netherlands 6
7 July 2023 Poland
22 December 2023 Romania o.A.
4 January 2024 Serbia
14 December 2023 Singapore PG
5 July 2023 Switzerland
17 August 2023 Tajikistan
5 October 2023 Thailand
25 July 2023 USA
17 August 2023 Uzbekistan 6+
MPAA PG
Budget €80,000,000
Worldwide Gross $40,388,834
Production The Awakening Production, Fantawild Animation, SND Films
Also known as
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Cartoon rating

7.6
Rate 339 votes
6.1 IMDb
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In overall ranking  893 In the Family genre  108 In the Animation genre  155 In films of USA  575 In films of France  52 In films of Japan  49 In films of 2023  40
Updated 23 July 2026

Film Trailers

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Ladybug & Cat Noir: The Movie - Dubbed final trailer
Ladybug & Cat Noir: The Movie Dubbed final trailer
Ladybug & Cat Noir: The Movie - Dubbed trailer
Ladybug & Cat Noir: The Movie Dubbed trailer
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