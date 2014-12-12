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Poster of Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka
6.0
Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka - Trailer 2
Kinoafisha Films Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka
6.0

Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka

, 2014
Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka
Russia / Family, Adventure, Animation, Fantasy / 18+
Trailers
Poster of Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka
6.0
Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka - Trailer 2
Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka  Trailer 2

Cast

Ivan Okhlobystin
Ivan Okhlobystin
Orm
Nyusha
Nyusha
Gerda
Anna Khilkevich
Anna Khilkevich
Printsessa Maribel
Aleksandr Gudkov
Aleksandr Gudkov
Shura Bi-2
Rakhat
Lyova Bi-2
Lukum
Roman Yunusov
Roman Yunusov
Ofitser
Aleksey Likhnitskiy
Ofitser
Garik Kharlamov
Garik Kharlamov
General Arrog
Olga Zubkova
Babushka Orma
Fyodor Dobronravov
Fyodor Dobronravov
Korol trolley
Director Alex Tsitsilin
Writer Vladimir Nikolayev, Aleksey Zamyslov, Roman Nepomnyashchy, Alex Tsitsilin
Composer Mark Willott
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2014
Online premiere 12 December 2014
World premiere 12 December 2014
Release date
12 December 2014 Russia Bazelevs Distribution, Двадцатый Век Фокс 0+
1 January 2015 Belarus
12 November 2015 Brazil
3 November 2015 Germany
18 July 2015 Japan
1 January 2015 Kazakhstan
6 September 2018 Portugal
24 December 2014 South Korea
20 December 2014 USA
1 January 2015 Ukraine
Worldwide Gross $15,640,057
Production Bazelevs Production, Russian Cinema Fund, Wizart Animation
Also known as
Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka, La reina de las nieves: El espejo encantado, The Snow Queen 2, The Snow Queen 2: The Snow King, La reina de las nieves 2: El espejo encantado, The Snow Queen: Magic of the Ice Mirror, Crăiasa Zăpezii 2, De Sneeuwkoningin 2, Die Schneekönigin 2, Ha'kesem ba'mar'a: malkat ha'sheleg 2, Hókirálynő 2., Karlar Kraliçesi 2, Królowa Śniegu 2, Królowa sniegu 2: Powrót Lodowej Krainy, La regina delle nevi 2, Lumekuninganna 2, O Reino Gelado 2, Orm al Regne de la Neu, Orm en el reino de las nieves, Snehová kráľovná 2, Sněhová královna 2, Snežna kraljica 2, Sniega karaliene 2, Sniego karaliene 2, Snježna kraljica 2, Snødronningen 2, Kongens hevn, Snow: O Espelho da Rainha, The Snow Queen 2: La Reine des Neiges: Le Miroir Sacré, The Snow Queen 2: Refreeze, Снiгова королева 2: Перезаморозка, Снежната кралица 2, Снежная королева 2: Перезаморозка, 雪の女王 新たなる旅立ち, Snow - O Espelho Da Rainha, The Snow Queen - La reine des neiges 2, Hókirálynő 2, Снежная королева 2: Снежный король, La reine des neiges 2 : Le miroir sacré, Snezhnaya koroleva 2. Snezhnyy korol

Cartoon rating

6.0
Rate 16 votes
5.8 IMDb
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Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka - Trailer 2
Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka Trailer 2
Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka - Trailer
Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka Trailer
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soundtrack Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka
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