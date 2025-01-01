Menu
Aleksey Cicilin
Aleksey Cicilin
Date of Birth
5 April 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Aries
Filmography
6.3
Rebellious
Rebellious
Animation
2024, Great Britain / Cyprus
Watch trailer
7.7
Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka
Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka
Animation
2023, Russia
Watch trailer
5
The Snow Queen and the Princess
Snezhnaya Koroleva. Razmorozka
Animation, Adventure
2022, Russia
Watch trailer
6.7
Secret Magic Control Agency
Hansel, Gretel i Agentstvo Magii
Animation, Adventure, Comedy
2021, Russia
Watch trailer
6.4
Snezhnaya koroleva. Zazerkalje
Snezhnaya koroleva. Zazerkalje
Animation, Children's, Family, Adventure, Fantasy
2019, Russia
Watch trailer
2.5
MULT v kino. Vypusk # 103
MULT v kino. Vypusk # 103
Animation, Children's, Family
2019, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vypusk # 107
MULT v kino. Vypusk # 107
Animation, Family, Children's
2019, Russia
Watch trailer
6.2
Snezhnaya Koroleva: Khraniteli Chudes
Snezhnaya Koroleva: Khraniteli Chudes
Children's, Family, Adventure, Comedy
2019, Russia
6.1
Sheep and Wolves: Pig Deal
Volki i ovtsy. Khod sviney
Animation, Children's
2018, Russia
Watch trailer
6.4
Snezhnaya Koroleva 3. Ogon i Lyod
Snezhnaya Koroleva 3. Ogon i Lyod
Animation, Children's
2016, Russia
Watch trailer
6
Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka
Snezhnaya Koroleva 2: Perezamorozka
Family, Adventure, Animation, Fantasy
2014, Russia
Watch trailer
