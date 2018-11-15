Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Mary Queen of Scots
Poster of Mary Queen of Scots
Poster of Mary Queen of Scots
Poster of Mary Queen of Scots
Poster of Mary Queen of Scots
Poster of Mary Queen of Scots
Рейтинги
6.7 IMDb Rating: 6.3
Rate
6 posters
Kinoafisha Films Mary Queen of Scots

Mary Queen of Scots

Mary Queen of Scots 18+
Напомним о выходе в прокат
Mary Queen of Scots - trailer in russian
Mary Queen of Scots  trailer in russian
Country Great Britain
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2018
Online premiere 17 January 2019
World premiere 15 November 2018
Release date
17 January 2019 Russia UPI 18+
17 January 2019 Australia
4 April 2019 Brazil
7 February 2019 Czechia
14 March 2019 Denmark
1 February 2019 Estonia
27 February 2019 France
17 January 2019 Germany
18 January 2019 Great Britain
24 January 2019 Greece
28 March 2019 Hong Kong
31 January 2019 Hungary
18 January 2019 Ireland
17 January 2019 Israel
17 January 2019 Italy
1 February 2019 Lithuania
17 January 2019 Netherlands
3 May 2019 Norway
25 January 2019 Poland
17 January 2019 Portugal
25 January 2019 Romania
7 February 2019 Slovakia
14 February 2019 South Korea
8 February 2019 Spain
8 February 2019 Sweden
1 February 2019 Turkey
21 December 2018 USA
17 January 2019 Ukraine
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $46,712,809
Production Focus Features, Perfect World Pictures, Working Title Films
Also known as
Mary Queen of Scots, Las dos reinas, Maria Stuart, Königin von Schottland, Mary, Queen of Scots, Maria, Mbretëresha e Skocisë, Marie Stuart, Reine d'Écosse, Duas Rainhas, İskoçya Kraliçesi Mary, Kaksi kuningatarta, Két királynő, Maria regina di Scozia, María reina de Escocia, Maria Stuart, dronning af Skotland, Mária, kráľovná škótska, Maria, królowa Szkotów, Maria, Rainha dos Escoceses, Mariam Stiuarti Shotlandiis Dedofali, Marie reine d'Écosse, Marie, královna skotská, Marija kraljica Škotske, Marija Škotska, Marija Stjuart kraljica Škotske, Marija Stjuart: kraljica Škotske, Marija, Skotijas karaliene, Marija, Škotijos karalienė, Marija, škotska kraljica, Mary Malkat ha'Scottim, Mary regina Scoţiei, Mary, šotlaste kuninganna, Nữ Hoàng Scotland, Μαρία, βασίλισσα των Σκώτων, Μαρία, η βασίλισσα της Σκωτίας, Две королевы, Кралицата на Шотландия, Марија Стјуарт краљица Шкотске/Marija Stjuart kraljica Škotske, Марія - королева Шотландії, Мери Кралица на Шкотите, Мери, краљица Шкота/Meri, kraljica Škota, ふたりの女王　メアリーとエリザベス, 玛丽一世, 玛丽女王, 苏格兰女王玛丽, 蘇格蘭女王：爭名奪后, 蘇格蘭女王：雙后傳, 雙后傳
Director
Josie Rourke
Josie Rourke
Cast
Margot Robbie
Margot Robbie
Saoirse Ronan
Saoirse Ronan
Gemma Chan
Gemma Chan
David Tennant
David Tennant
Guy Pearce
Guy Pearce
Cast and Crew
Similar films for Mary Queen of Scots
The Other Boleyn Girl 7.2
The Other Boleyn Girl (2008)
Maria Stuarda 6.3
Maria Stuarda (2012)
The Queen 7.1
The Queen (2006)
Marie Antoinette 7.0
Marie Antoinette (2006)
Marie Antoinette 7.4
Marie Antoinette (1938)
Bombshell 6.7
Bombshell (2020)
Harriet 6.6
Harriet (2019)
The Favourite 7.5
The Favourite (2018)
Dreamland 5.7
Dreamland (2020)
Terminal 6.0
Terminal (2018)
Colette 6.7
Colette (2018)
The Seagull 5.9
The Seagull (2018)

Film rating

6.7
Rate 27 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2449
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

julia.vasilisa 19 January 2019, 10:24
Мощный фильм. Жесткий. Правда о нравах того времени. Слабонервным, детям, беременных, больным и тем, кто думает , что раньше были возвышенные… Read more…
Natali6502 29 January 2019, 13:22
Удивило количество чернокожих английских лордов - такого в реальной истории не было и быть не могло. В те времена чистота крови среди знатных… Read more…
Film Trailers All trailers
Mary Queen of Scots - trailer in russian
Mary Queen of Scots Trailer in russian
Mary Queen of Scots - trailer
Mary Queen of Scots Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Mary Queen of Scots
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more