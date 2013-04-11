Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 17 minutes
Production year
2013
World premiere
11 April 2013
Release date
|11 April 2013
|Russia
| Вольга
|16+
|11 April 2013
|Belarus
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|11 April 2013
|Kazakhstan
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|11 April 2013
|Ukraine
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Worldwide Gross
$42,526
Production
Koktebel Film Company, Russian Ministry of Culture
Also known as
Dolgaya schastlivaya zhizn, A Long and Happy Life, Długie i szczęśliwe życie, Βίος μακρύς κι ανθόσπαρτος, Довге щасливе життя, Долгая счастливая жизнь, Тривале щасливе життя