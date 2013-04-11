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Poster of A Long and Happy Life
6.3
A Long and Happy Life - Trailer
Kinoafisha Films A Long and Happy Life
6.3

A Long and Happy Life

, 2013
Dolgaya schastlivaya zhizn
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of A Long and Happy Life
6.3
A Long and Happy Life - Trailer
A Long and Happy Life  Trailer

Cast

Aleksandr Yatsenko
Aleksandr Yatsenko
Alexander 'Sascha' Sergeevich
Anna Kotova
Anna Kotova
Anya
Vladimir Korobeynikov
Volodia
Sergey Nasedkin
Sergey Nasedkin
Serega
Evgeniy Sytyy
Evgeniy Sytyy
Zhenia
Inna Sterligova
Zhenia's wife
Aleksandr Alyabev
Aleksandr Alyabev
Sashka
Gleb Puskepalis
Gleb Puskepalis
Olezhka
Pavel Kolesnikov
Senior Specialist Andrey
Denis Yatkovskiy
Head of Department Denis
Director Boris Khlebnikov
Writer Aleksandr Rodionov, Boris Khlebnikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 17 minutes
Production year 2013
World premiere 11 April 2013
Release date
11 April 2013 Russia Вольга 16+
11 April 2013 Belarus
11 April 2013 Kazakhstan
11 April 2013 Ukraine
Worldwide Gross $42,526
Production Koktebel Film Company, Russian Ministry of Culture
Also known as
Dolgaya schastlivaya zhizn, A Long and Happy Life, Długie i szczęśliwe życie, Βίος μακρύς κι ανθόσπαρτος, Довге щасливе життя, Долгая счастливая жизнь, Тривале щасливе життя

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.3 IMDb
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