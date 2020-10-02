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Poster of Moskvy ne byvaet
6.1
Kinoafisha Films Moskvy ne byvaet
6.1

Moskvy ne byvaet

, 2020
Moskvy ne byvaet
Russia / Comedy, Thriller, Sci-Fi / 18+
Poster of Moskvy ne byvaet
6.1

Cast

Olga Starchenkova
Anatoliy Goryachev
Anatoliy Goryachev
Pavel Sborshchikov
Ivan Fedotov
Ivan Fedotov
Vitaly Abdulov
Vitaly Abdulov
Aleksandr Ablyazov
Irina Gavra
Anna Gulyarenko
Mikhail Krylov
Mikhail Krylov
Sergey Pakhomov
Natalya Platonova
Director Dmitry Fyodorov
Writer Lev Ryzhkov
Composer Nikolay Zhigulin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2020
World premiere 2 October 2020
Release date
22 April 2021 Russia Самокат
Worldwide Gross $1,523
Production United Film Making
Also known as
Moskvy ne byvaet, Moscow Does Not Happen, Москвы не бывает

Film rating

6.1
Rate 17 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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