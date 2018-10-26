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Poster of The Nutcracker and the Four Realms
6.4
The Nutcracker and the Four Realms - Trailer
Kinoafisha Films The Nutcracker and the Four Realms
6.4

The Nutcracker and the Four Realms

, 2018
The Nutcracker and the Four Realms
USA / Fantasy, Family / 18+
Trailers
Poster of The Nutcracker and the Four Realms
6.4
The Nutcracker and the Four Realms - Trailer
The Nutcracker and the Four Realms  Trailer

Cast

Morgan Freeman
Morgan Freeman
Drosselmeyer
Mackenzie Foy
Mackenzie Foy
Clara
Keira Knightley
Keira Knightley
Sugar Plum
Misty Copeland
Misty Copeland
Charlz Rayli
Charlz Rayli
Sergei Polunin
Sergei Polunin
Helen Mirren
Helen Mirren
Mother Ginger
Matthew Macfadyen
Matthew Macfadyen
Mr. Stahlbaum
Jack Whitehall
Jack Whitehall
Tom Sweet
Tom Sweet
Fritz
Meera Syal
Meera Syal
Cook
Ellie Bamber
Ellie Bamber
Louise
Director Lasse Hallström, Joe Johnston
Writer Ashleigh Powell, E.T.A. Hoffmann, Marius Petipa
Composer James Newton Howard
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2018
Online premiere 1 November 2018
World premiere 26 October 2018
Release date
8 December 2018 Russia WDSSPR 6+
22 November 2018 Australia
1 November 2018 Brazil
1 November 2018 Czechia
1 November 2018 Denmark
2 November 2018 Estonia
28 November 2018 France
1 November 2018 Germany
2 November 2018 Great Britain
1 November 2018 Greece
29 November 2018 Hong Kong
22 November 2018 Hungary
2 November 2018 Indonesia
2 November 2018 Ireland PG
1 November 2018 Israel
31 October 2018 Italy
30 November 2018 Japan
8 December 2018 Kazakhstan
1 November 2018 Netherlands
31 October 2018 Portugal
30 November 2018 Romania
1 November 2018 Slovakia
6 December 2018 South Korea
26 October 2018 Spain
31 October 2018 Sweden
28 December 2018 Taiwan
2 November 2018 USA
1 November 2018 Ukraine
2 November 2018 Viet Nam
MPAA PG
Budget $120,000,000
Worldwide Gross $173,961,069
Production Walt Disney Pictures, The Mark Gordon Company
Also known as
The Nutcracker and the Four Realms, El cascanueces y los cuatro reinos, O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, Щелкунчик и четыре королевства, A diótörő és a négy birodalom, Arrëthyesi dhe katër mbretëritë, Casse-noisette et les quatre royaumes, Der Nussknacker & die vier Reiche, Der Nussknacker und die vier Reiche, Dziadek do orzechów i cztery królestwa, Fındıkkıran ve Dört Diyar, Hrestač in štiri kraljestva, Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc, Krcko Oraščić i četiri kraljevstva, Lo schiaccianoci e i quattro regni, Louskáček a čtyři říše, Luskáčik a štyri kráľovstvá, Mefatze'akh ha'egozim ve'arba ha'mamlakhot, Nøddeknækkeren og de fire kongeriger, Nötknäpparen och de fyra världarna, Nøtteknekkeren og de fire kongerikene, Orašar i četiri kraljevstva, Pähkinänsärkijä ja neljä valtakuntaa, Pähklipureja ja neli kuningriiki, Qarsildoq va to'rt qirollik, Riekstkodis un četras valstības, Spargatorul de nuci si cele patru taramuri, Spragtukas ir keturios karalystės, Ο καρυοθραύστης και τα τέσσερα βασίλεια, Лешникотрошачката и четирите кралства, Лускунчик і чотири королівства, Шақылдақ және төрт патшалық, くるみ割り人形と秘密の王国, 胡桃鉗與奇幻四國, Casse noisette et les quatre royaumes, 胡桃夹子, NUTCRACKER AND THE 4 REALM, 胡桃钳与奇幻四国, De Notenkraker en de Vier Koninkrijken, 호두까기 인형과 4개의 왕국

Film rating

6.4
Rate 86 votes
5.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2834 In the Fantasy genre  201 In the Family genre  282 In films of USA  1723 In films of 2018  107
Updated 26 February 2026

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