Also known as

The Nutcracker and the Four Realms, El cascanueces y los cuatro reinos, O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, Щелкунчик и четыре королевства, A diótörő és a négy birodalom, Arrëthyesi dhe katër mbretëritë, Casse-noisette et les quatre royaumes, Der Nussknacker & die vier Reiche, Der Nussknacker und die vier Reiche, Dziadek do orzechów i cztery królestwa, Fındıkkıran ve Dört Diyar, Hrestač in štiri kraljestva, Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc, Krcko Oraščić i četiri kraljevstva, Lo schiaccianoci e i quattro regni, Louskáček a čtyři říše, Luskáčik a štyri kráľovstvá, Mefatze'akh ha'egozim ve'arba ha'mamlakhot, Nøddeknækkeren og de fire kongeriger, Nötknäpparen och de fyra världarna, Nøtteknekkeren og de fire kongerikene, Orašar i četiri kraljevstva, Pähkinänsärkijä ja neljä valtakuntaa, Pähklipureja ja neli kuningriiki, Qarsildoq va to'rt qirollik, Riekstkodis un četras valstības, Spargatorul de nuci si cele patru taramuri, Spragtukas ir keturios karalystės, Ο καρυοθραύστης και τα τέσσερα βασίλεια, Лешникотрошачката и четирите кралства, Лускунчик і чотири королівства, Шақылдақ және төрт патшалық, くるみ割り人形と秘密の王国, 胡桃鉗與奇幻四國, Casse noisette et les quatre royaumes, 胡桃夹子, NUTCRACKER AND THE 4 REALM, 胡桃钳与奇幻四国, De Notenkraker en de Vier Koninkrijken, 호두까기 인형과 4개의 왕국

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