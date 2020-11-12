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Poster of A Star Is Born
7.5
Kinoafisha Films A Star Is Born
7.5

A Star Is Born

, 1954
A Star Is Born
USA / Romantic, Musical, Drama / 18+
Poster of A Star Is Born
7.5

Synopsis

A film star helps a young singer and actress find fame, even as age and alcoholism send his own career on a downward spiral.

Cast

Judy Garland
Judy Garland
Vicki Lester
James Mason
James Mason
Norman Maine
Jack Carson
Matt Libby
Charles Bickford
Oliver Niles
Tommy Noonan
Tommy Noonan
Danny McGuire
Lucy Marlow
Lola Lavery
Amanda Blake
Susan Ettinger
Irving Bacon
Graves
Hazel Shermet
Libby's Secretary
James Brown
Glenn Williams
Director George Cukor
Writer William A. Wellman, Moss Hart, Dorothy Parker, Alan Campbell, Robert Carson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 57 minutes
Production year 1954
Online premiere 18 April 2003
World premiere 29 September 1954
Release date
15 April 1955 Austria 6
1 April 1955 France
21 December 1954 Germany
3 May 1955 Great Britain
15 May 1955 Japan
21 December 1954 Netherlands
16 October 1954 USA
Budget $5,019,770
Worldwide Gross $4,350,276
Production Warner Bros., Transcona Enterprises
Also known as
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Film rating

7.5
Rate 12 votes
7.5 IMDb
Updated 12 November 2020
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soundtrack A Star Is Born
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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