Also known as

A Star Is Born, Nace una estrella, Ein neuer Stern am Himmel, Une étoile est née, En stjärna föds, Assim Nasce Uma Estrela, Bir Yıldız Doğuyor, Csillag születik, È nata una stella, Een ster is geboren, En stjerne blir født, En stjerne fødes, Ena asteri gennietai, Ha nacido una estrella, Ha nascut una estrella, Narodziny gwiazdy, Nasce uma Estrela, S-a născut o stea, Tähti on syntynyt, Zrodila se hvezda, Zvezda je rodjena, Zvezda je rojena, Zvijezda je rodjena, Ενα αστέρι γεννιέται, Звезда родилась, Роди се звезда, 스타 이즈 본 디 오리지널, スタア誕生（1954）, 一个明星的诞生, 星海浮沉錄, Народження зірки

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