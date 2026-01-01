ProductionSociété Générale de Cinématographie (S.G.C.), Titanus
Also known as
I sequestrati di Altona, The Condemned of Altona, Los condenados de Altona, Altona foglyai, Altona mahkûmları, Altonan vangit, Altoneli Tusagebi, Die Eingeschlossenen, Die Eingeschlossenen von Altona, Fångarna i Altona, Fangene i Altona, Fangerne i Altona, Les Séquestrés d'Altona, O Condenado de Altona, Oi katadikasmenoi tis Altona, Os Sequestrados de Altona, Sechestratul din Altona, Więźniowie z Altony, Οι καταδικασμένοι της Αλτόνα, Затворники Альтоны, アルトナ