Poster of The Condemned of Altona
6.8 IMDb Rating: 6.7
Kinoafisha Films The Condemned of Altona

The Condemned of Altona

Sequestrati di Altona, I 18+
Country Italy / France
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 1962
World premiere 30 October 1962
Release date
30 October 1962 Italy
30 October 1963 USA
Production Société Générale de Cinématographie (S.G.C.), Titanus
Also known as
I sequestrati di Altona, The Condemned of Altona, Los condenados de Altona, Altona foglyai, Altona mahkûmları, Altonan vangit, Altoneli Tusagebi, Die Eingeschlossenen, Die Eingeschlossenen von Altona, Fångarna i Altona, Fangene i Altona, Fangerne i Altona, Les Séquestrés d'Altona, O Condenado de Altona, Oi katadikasmenoi tis Altona, Os Sequestrados de Altona, Sechestratul din Altona, Więźniowie z Altony, Οι καταδικασμένοι της Αλτόνα, Затворники Альтоны, アルトナ
Director
Vittorio De Sica
Cast
Fredric March
Sophia Loren
Maximilian Schell
Robert Wagner
6.8
6.7 IMDb
