Alicia Vela-Bailey

Date of Birth
8 July 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress
7.0
Annabelle: Creation
(2017)
7.0
Lights Out
(2016)
6.5
Underworld: Blood Wars
(2017)
Filmography
6.5
Underworld: Blood Wars
Underworld: Blood Wars
Horror, Action
2017, USA
Watch trailer
7
Annabelle: Creation
Annabelle: Creation
Horror, Thriller
2017, USA
Watch trailer
7
Lights Out
Lights Out
Horror
2016, USA
Watch trailer
