Alicia Vela-Bailey
Date of Birth
8 July 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress

Annabelle: Creation 7.0
Annabelle: Creation (2017)
Lights Out 7.0
Lights Out (2016)
Underworld: Blood Wars 6.5
Underworld: Blood Wars (2017)

Underworld: Blood Wars 6.5
Underworld: Blood Wars Underworld: Blood Wars
Horror, Action 2017, USA
Annabelle: Creation 7
Annabelle: Creation Annabelle: Creation
Horror, Thriller 2017, USA
Lights Out 7
Lights Out Lights Out
Horror 2016, USA
