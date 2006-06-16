Also known as

The Lake House, La casa del lago, Дом у озера, A Casa da Lagoa, A Casa do Lago, Casa de langa lac, Das Haus am See, Dom nad jeziorem, Dom pri jazere, Dum u jezera, Dům u jezera, Entre deux rives, Erotas dihos paron, Göl Evi, Ház a tónál, Huset ved vannet, Huset vid sjön, Il mare, Khaneye Rooye Daryache, Kuća na jezeru, La casa del llac, La casa sul lago del tempo, La maison près du lac, Maja järve ääres, Māja uz ezera, Namas prie ežero, Ngôi Nhà Bên Hồ, Romanca ob jezeru, Talo järven rannalla, The Sea, Έρωτας δίχως παρόν, Будинок біля озера, Кућа на језеру, Къщата на езерото, イルマーレ, 跳越時空的情書, 触不到的恋人, 情流恋屋, 湖边小屋, 跳越时空的情书

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