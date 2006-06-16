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Poster of The Lake House
7.3
Kinoafisha Films The Lake House
7.3

The Lake House

, 2006
The Lake House
USA / Romantic, Drama / 18+
Poster of The Lake House
7.3

Synopsis

A lonely doctor, who once occupied an unusual lakeside house, begins exchanging love letters with its former resident, a frustrated architect. They must try to unravel the mystery behind their extraordinary romance before it's too late.

Cast

Keanu Reeves
Keanu Reeves
Alex Wyler
Sandra Bullock
Sandra Bullock
Kate Forster
Mike Bacarella
Mulhern
Christopher Plummer
Christopher Plummer
Simon Wyler
Dylan Walsh
Dylan Walsh
Morgan
Willeke van Ammelrooy
Kate's Mother
Cynthia Kaye McWilliams
Scott Elias
Lynn Collins
Lynn Collins
Mona
Shohreh Aghdashloo
Shohreh Aghdashloo
Anna
Ebon Moss-Bachrach
Ebon Moss-Bachrach
Henry Wyler
Kevin M. Brennan
Waiter
Director Alejandro Agresti
Writer David Auburn, Eun-Jeong Kim, Ji Na Yeo
Composer Rachel Portman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2006
World premiere 16 June 2006
Release date
9 August 2006 Russia КароПрокат 12+
31 August 2006 Argentina
13 July 2006 Australia
7 July 2006 Austria
9 August 2006 Belarus
26 July 2006 Belgium
16 June 2006 Brazil
11 August 2006 Bulgaria
16 June 2006 Canada
10 August 2006 Czechia
30 August 2006 Egypt
4 August 2006 Estonia
5 July 2006 France
5 July 2006 Germany
23 June 2006 Great Britain
6 July 2006 Greece
7 September 2006 Hong Kong
5 August 2006 Hungary
30 June 2006 Iceland
16 June 2006 India
23 June 2006 Ireland
17 August 2006 Israel
23 June 2006 Italy
23 September 2006 Japan
9 August 2006 Kazakhstan
22 November 2006 Kuwait
11 August 2006 Latvia
18 August 2006 Lithuania
30 June 2006 Mexico
20 July 2006 Netherlands
20 July 2006 New Zealand
11 August 2006 Norway
18 August 2006 Panama
21 June 2006 Philippines
18 August 2006 Poland
27 July 2006 Portugal
22 June 2006 Puerto Rico
27 July 2006 Singapore
7 September 2006 Slovakia
31 August 2006 Slovenia
31 August 2006 South Korea
30 June 2006 Spain
25 August 2006 Sweden
23 June 2006 Switzerland
21 July 2006 Taiwan
3 August 2006 Thailand
4 August 2006 Turkey
16 June 2006 USA
9 August 2006 Ukraine
7 July 2006 Venezuela
MPAA PG
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $114,830,111
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Vertigo Entertainment
Also known as
The Lake House, La casa del lago, Дом у озера, A Casa da Lagoa, A Casa do Lago, Casa de langa lac, Das Haus am See, Dom nad jeziorem, Dom pri jazere, Dum u jezera, Dům u jezera, Entre deux rives, Erotas dihos paron, Göl Evi, Ház a tónál, Huset ved vannet, Huset vid sjön, Il mare, Khaneye Rooye Daryache, Kuća na jezeru, La casa del llac, La casa sul lago del tempo, La maison près du lac, Maja järve ääres, Māja uz ezera, Namas prie ežero, Ngôi Nhà Bên Hồ, Romanca ob jezeru, Talo järven rannalla, The Sea, Έρωτας δίχως παρόν, Будинок біля озера, Кућа на језеру, Къщата на езерото, イルマーレ, 跳越時空的情書, 触不到的恋人, 情流恋屋, 湖边小屋, 跳越时空的情书

Film rating

7.3
Rate 46 votes
6.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1276 In the Romantic genre  168 In the Drama genre  581 In films of USA  779 In films of 2006  24
Updated 12 February 2023
Listen to the
soundtrack The Lake House
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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