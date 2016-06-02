Menu
Kinoafisha Films Now You See Me 2

Now You See Me 2

Now You See Me: The Second Act 18+
Synopsis

The Four Horsemen resurface, and are forcibly recruited by a tech genius to pull off their most impossible heist yet.
Now You See Me 2 - trailer in russian
Now You See Me 2  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2016
Online premiere 17 June 2016
World premiere 2 June 2016
Release date
9 June 2016 Russia Централ Партнершип 16+
9 June 2016 Argentina
2 June 2016 Australia
9 June 2016 Belarus
27 July 2016 Belgium
9 June 2016 Brazil
10 June 2016 Bulgaria
10 June 2016 Canada
24 June 2016 China
9 June 2016 Colombia
16 June 2016 Croatia
16 June 2016 Denmark
17 June 2016 Estonia
27 July 2016 France
25 August 2016 Germany
4 July 2016 Great Britain
9 June 2016 Greece
9 June 2016 Hungary
8 June 2016 Indonesia
4 July 2016 Ireland 12A
7 June 2016 Italy
9 June 2016 Kazakhstan
10 June 2016 Lithuania
9 June 2016 Mexico
9 June 2016 Netherlands
9 June 2016 Peru
8 July 2016 Poland
16 June 2016 Portugal
9 June 2016 Singapore
16 June 2016 Slovakia
12 July 2016 South Korea 12
22 July 2016 Spain
15 June 2016 Sweden
27 July 2016 Switzerland
10 June 2016 USA
9 June 2016 Ukraine
10 June 2016 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $334,897,606
Production Summit Entertainment, TIK Films, K/O Paper Products
Also known as
Now You See Me 2, Nada es lo que parece 2, Los ilusionistas 2, Ahora me ves 2, Apgaulės meistrai 2, Ara em veus 2, Die Unfassbaren 2, Ha'ashla'ya 2, Iluzja 2, Insaisissable 2, Insaisissables 2, Jaful perfect, Krāpšanas ilūzija 2, Majstori iluzije 2, Mestres da Ilusão 2, Mojstri iluzij 2, Now You See Me 2: I maghi del crimine, Now You See Me: The Second Act, Nú sérð þú mig 2, Nüüd sa näed mind 2, Phi Vụ Thế Kỷ 2, Podfukáři 2, Podfukári: 2. dejstvo, Sihirbazlar Çetesi, Sihirbazlar Çetesi 2, Suuri puhallus 2, Szemfényvesztők 2., Truque de Mestre: O 2º Ato, Truque de Mestre: O Segundo Ato, Velika iluzija 2, Yalan Illuziyasi 2, Η συμμορία των μάγων 2, Велика илузија 2, Зрителна измама 2, Иллюзия обмана 2, Ілюзія обману 2, Мајстори на илузијата 2, グランド・イリュージョン　見破られたトリック, 出神入化2, 惊天魔盗团2
Director
Jon Chu
Jon Chu
Cast
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
Woody Harrelson
Woody Harrelson
Dave Franco
Dave Franco
Jesse Eisenberg
Jesse Eisenberg
Lizzy Caplan
Lizzy Caplan
Cast and Crew
Film rating

6.8
Rate 50 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2101 In the Crime genre  175 In the Thriller genre  398 In the Comedy genre  517 In films of USA  1282
Film Reviews
Andrey Rene 15 June 2016, 04:30
Имею кое-что сказать за крайний фильм "Иллюзия обмана II".
И наверное, не всех порадую тем, что комплиментов в сторону картины будет немного.… Read more…
Weteran Mc 12 August 2025, 04:28
"Иллюзия обмана 2" - голливудский триллер 2016 года, являющийся прямым продолжением первой части франшизы, продолжающий историю магического… Read more…
Film Trailers All trailers
Now You See Me 2 - trailer in russian
Now You See Me 2 Trailer in russian
Now You See Me 2 - russian teaser-trailer
Now You See Me 2 Russian teaser-trailer
Listen to the
soundtrack Now You See Me 2
Stills
