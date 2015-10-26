Country
USA / Great Britain
Runtime
2 hours 24 minutes
Production year
2015
World premiere
26 October 2015
Release date
|6 November 2015
|Russia
| WDSSPR
|16+
|5 November 2015
|Albania
|
|
|12 November 2015
|Argentina
|
|
|12 November 2015
|Australia
|
|
|6 November 2015
|Austria
|
|
|5 November 2015
|Bahrain
|
|
|6 November 2015
|Belarus
|
|
|6 November 2015
|Belgium
|
|
|5 November 2015
|Brazil
|
|
|6 November 2015
|Bulgaria
|
|
|9 November 2015
|Cambodia
|
|
|6 November 2015
|Canada
|
|
|5 November 2015
|Chile
|
|
|13 November 2015
|China
|
|
|6 November 2015
|Colombia
|
|
|6 November 2015
|Croatia
|
|
|6 November 2015
|Czechia
|
|
|6 November 2015
|Denmark
|
|
|5 November 2015
|Ecuador
|
|
|5 November 2015
|Egypt
|
|
|12 November 2015
|Estonia
|
|
|6 November 2015
|Finland
|
|
|11 November 2015
|France
|
|
|6 November 2015
|Georgia
|
|
|5 November 2015
|Germany
|
|
|26 October 2015
|Great Britain
|
|
|12 November 2015
|Greece
|
|
|5 November 2015
|Hong Kong
|
|
|5 November 2015
|Hungary
|
|
|6 November 2015
|Iceland
|
|
|6 November 2015
|India
|
|
|4 November 2015
|Indonesia
|
|
|6 November 2015
|Iraq
|
|
|26 October 2015
|Ireland
|
|
|6 November 2015
|Israel
|
|
|5 November 2015
|Italy
|
|
|4 December 2015
|Japan
|
|
|6 November 2015
|Kazakhstan
|
|
|5 November 2015
|Kuwait
|
|
|6 November 2015
|Latvia
|
|
|6 November 2015
|Lebanon
|
|
|6 November 2015
|Lithuania
|
|
|4 November 2015
|Luxembourg
|
|
|6 November 2015
|Malaysia
|
|
|6 November 2015
|Mexico
|
|
|29 October 2015
|Netherlands
|
|
|12 November 2015
|New Zealand
|
|M
|5 November 2015
|North Macedonia
|
|
|6 November 2015
|Norway
|
|
|6 November 2015
|Pakistan
|
|
|5 November 2015
|Peru
|
|
|6 November 2015
|Philippines
|
|
|6 November 2015
|Poland
|
|
|5 November 2015
|Portugal
|
|
|6 November 2015
|Romania
|
|
|5 November 2015
|Serbia
|
|
|6 November 2015
|Singapore
|
|
|5 November 2015
|Slovakia
|
|
|5 November 2015
|Slovenia
|
|
|27 November 2015
|South Africa
|
|
|11 November 2015
|South Korea
|
|
|6 November 2015
|Spain
|
|
|30 October 2015
|Sweden
|
|
|5 November 2015
|Switzerland
|
|
|5 November 2015
|Taiwan
|
|
|5 November 2015
|Thailand
|
|
|6 November 2015
|Turkey
|
|
|5 November 2015
|UAE
|
|
|6 November 2015
|USA
|
|
|6 November 2015
|Ukraine
|
|
|12 November 2015
|Uruguay
|
|
|5 November 2015
|Venezuela
|
|
|6 November 2015
|Viet Nam
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$245,000,000
Worldwide Gross
$880,707,597
Production
B24, Columbia Pictures, Danjaq
Also known as
Spectre, 007 Spectre, 007: Spectre, 007: Спектр, James Bond: Spectre, 007 Contra Spectre, 007 スペクター, 007: Spektr, 007: Spektrs, 007：大破幽灵危机, 007：幽灵党, 007：惡魔四伏, 007：鬼影帝國, Bond 24, Bond24, Bóng Ma, James Bond 007 - Spectre, Spectre - A Fantom visszatér, Spectre 007, Spektr, Spektras, Speqtri, The Death Collector, Спектра, Спектър