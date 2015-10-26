Menu
Spectre
6.9 IMDb Rating: 6.8
A cryptic message from Bond's past sends him on a trail to uncover a sinister organization. While M battles political forces to keep the secret service alive, Bond peels back the layers of deceit to reveal the terrible truth behind SPECTRE.
Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 24 minutes
Production year 2015
World premiere 26 October 2015
Release date
6 November 2015 Russia WDSSPR 16+
5 November 2015 Albania
12 November 2015 Argentina
12 November 2015 Australia
6 November 2015 Austria
5 November 2015 Bahrain
6 November 2015 Belarus
6 November 2015 Belgium
5 November 2015 Brazil
6 November 2015 Bulgaria
9 November 2015 Cambodia
6 November 2015 Canada
5 November 2015 Chile
13 November 2015 China
6 November 2015 Colombia
6 November 2015 Croatia
6 November 2015 Czechia
6 November 2015 Denmark
5 November 2015 Ecuador
5 November 2015 Egypt
12 November 2015 Estonia
6 November 2015 Finland
11 November 2015 France
6 November 2015 Georgia
5 November 2015 Germany
26 October 2015 Great Britain
12 November 2015 Greece
5 November 2015 Hong Kong
5 November 2015 Hungary
6 November 2015 Iceland
6 November 2015 India
4 November 2015 Indonesia
6 November 2015 Iraq
26 October 2015 Ireland
6 November 2015 Israel
5 November 2015 Italy
4 December 2015 Japan
6 November 2015 Kazakhstan
5 November 2015 Kuwait
6 November 2015 Latvia
6 November 2015 Lebanon
6 November 2015 Lithuania
4 November 2015 Luxembourg
6 November 2015 Malaysia
6 November 2015 Mexico
29 October 2015 Netherlands
12 November 2015 New Zealand M
5 November 2015 North Macedonia
6 November 2015 Norway
6 November 2015 Pakistan
5 November 2015 Peru
6 November 2015 Philippines
6 November 2015 Poland
5 November 2015 Portugal
6 November 2015 Romania
5 November 2015 Serbia
6 November 2015 Singapore
5 November 2015 Slovakia
5 November 2015 Slovenia
27 November 2015 South Africa
11 November 2015 South Korea
6 November 2015 Spain
30 October 2015 Sweden
5 November 2015 Switzerland
5 November 2015 Taiwan
5 November 2015 Thailand
6 November 2015 Turkey
5 November 2015 UAE
6 November 2015 USA
6 November 2015 Ukraine
12 November 2015 Uruguay
5 November 2015 Venezuela
6 November 2015 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $245,000,000
Worldwide Gross $880,707,597
Production B24, Columbia Pictures, Danjaq
Spectre, 007 Spectre, 007: Spectre, 007: Спектр, James Bond: Spectre, 007 Contra Spectre, 007 スペクター, 007: Spektr, 007: Spektrs, 007：大破幽灵危机, 007：幽灵党, 007：惡魔四伏, 007：鬼影帝國, Bond 24, Bond24, Bóng Ma, James Bond 007 - Spectre, Spectre - A Fantom visszatér, Spectre 007, Spektr, Spektras, Speqtri, The Death Collector, Спектра, Спектър
Sam Mendes
Sam Mendes
Daniel Craig
Daniel Craig
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Ben Whishaw
Ben Whishaw
Naomie Harris
Naomie Harris
Rory Kinnear
Rory Kinnear
6.9
6.8 IMDb
VVM 24 November 2015, 00:42
Бобик сдох! Сюжет полностью снят со Скайфола: всесильный псих-одиночка мстит. Спецэффектов нет. Смысла нет. Красивых лиц и картинок нет. Все острые… Read more…
um007 24 November 2015, 00:42
Видимо, тема Бонда уже приелась и старому и новому поколению зрителей. К тому же Крэйг - слабейший из исполнителей роли агента 007. Сценарий затянут,… Read more…
Spectre - russian teaser-trailer
Spectre Russian teaser-trailer
Spectre - trailer in russian
Spectre Trailer in russian
