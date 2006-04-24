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Poster of Mission: Impossible III
7.3
Kinoafisha Films Mission: Impossible III
7.3

Mission: Impossible III

, 2006
Mission: Impossible III
Germany, USA / Thriller, Action, Mystery, Adventure / 18+
Poster of Mission: Impossible III
7.3

Cast

Tom Cruise
Tom Cruise
Ethan Hunt
Philip Seymour Hoffman
Philip Seymour Hoffman
Owen Davian
Simon Pegg
Simon Pegg
Benji
Laurence Fishburne
Laurence Fishburne
Billy Crudup
Billy Crudup
Musgrave
Jonathan Rhys Meyers
Jonathan Rhys Meyers
Declan
Aaron Paul
Aaron Paul
Michelle Monaghan
Michelle Monaghan
Julia
Keri Russell
Keri Russell
Lindsey Farris
Ving Rhames
Ving Rhames
Luther
José Zúñiga
José Zúñiga
Sasha Alexander
Sasha Alexander
Director J.J. Abrams
Writer Alex Kurtzman, Roberto Orci, J.J. Abrams, Bruce Geller
Composer Michael Giacchino
Cast and Crew

Film details

Country Germany / USA
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2006
Online premiere 1 July 2021
World premiere 24 April 2006
Release date
4 May 2006 Russia UPI 16+
4 May 2006 Argentina
4 May 2006 Australia
5 May 2006 Austria
4 May 2006 Belarus
3 May 2006 Belgium
5 May 2006 Brazil
5 May 2006 Canada
4 May 2006 Chile
20 July 2006 China
4 May 2006 Croatia
4 May 2006 Czechia
5 May 2006 Denmark
17 May 2006 Egypt
5 May 2006 Estonia
5 May 2006 Finland
3 May 2006 France
4 May 2006 Germany
4 May 2006 Great Britain
3 May 2006 Greece
3 May 2006 Hong Kong
4 May 2006 Hungary
5 May 2006 Iceland
16 June 2006 India
5 May 2006 Ireland
4 May 2006 Israel
5 May 2006 Italy
8 July 2006 Japan
4 May 2006 Kazakhstan
5 May 2006 Latvia
4 May 2006 Lebanon
5 May 2006 Lithuania
5 May 2006 Mexico
3 May 2006 Netherlands
5 May 2006 Norway
16 June 2006 Pakistan
5 May 2006 Panama
5 May 2006 Philippines
5 May 2006 Poland
4 May 2006 Portugal
5 May 2006 Romania
4 May 2006 Serbia
3 May 2006 Singapore
4 May 2006 Slovenia
3 May 2006 South Korea
5 May 2006 Spain
5 May 2006 Sweden
3 May 2006 Switzerland
3 May 2006 Taiwan
3 May 2006 Thailand
5 May 2006 Turkey
3 May 2006 UAE
5 May 2006 USA
4 May 2006 Ukraine
5 May 2006 Uruguay
5 May 2006 Venezuela
26 May 2006 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $150,000,000
Worldwide Gross $398,479,497
Production Paramount Pictures, Cruise/Wagner Productions, MI 3 Film
Also known as
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Film rating

7.3
Rate 28 votes
6.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1401 In the Thriller genre  249 In the Action genre  309 In the Mystery genre  37 In the Adventure genre  317 In films of Germany  53 In films of USA  856 In films of 2006  27
Updated 13 February 2023
Listen to the
soundtrack Mission: Impossible III
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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