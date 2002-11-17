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Poster of Die Another Day
6.8
Kinoafisha Films Die Another Day
6.8

Die Another Day

, 2002
Die Another Day
USA, Great Britain / Action / 18+
Poster of Die Another Day
6.8

Synopsis

James Bond is sent to investigate the connection between a North Korean terrorist and a diamond mogul who is funding the development of an international space weapon.

Cast

Pierce Brosnan
Pierce Brosnan
James Bond
Halle Berry
Halle Berry
Jinx
Judi Dench
Judi Dench
M
Toby Stephens
Toby Stephens
Gustav Graves
Rosamund Pike
Rosamund Pike
Miranda Frost
Rick Yune
Zao
John Cleese
John Cleese
Q
Michael Madsen
Michael Madsen
Falco
Will Yun Lee
Colonel Moon
Kenneth Tsang
General Moon
Director Lee Tamahori
Writer Ian Fleming, Neal Purvis, Robert Wade
Composer David Arnold
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 2002
World premiere 17 November 2002
Release date
12 December 2002 Russia 12+
16 January 2003 Argentina
11 December 2002 Australia
28 November 2002 Austria
27 November 2002 Belgium
25 December 2002 Bolivia
10 January 2003 Brazil
21 November 2002 Canada
19 December 2002 Chile
13 December 2002 Colombia
28 November 2002 Croatia
2 January 2003 Czechia
24 January 2003 Denmark
12 December 2002 Dominican Republic
1 January 2003 Egypt
29 November 2002 Estonia
29 November 2002 Finland
20 November 2002 France
28 November 2002 Germany
17 November 2002 Great Britain
1 January 2003 Greece
30 January 2003 Hong Kong
19 December 2002 Hungary
29 November 2002 Iceland
20 December 2002 India
18 December 2002 Indonesia
20 November 2002 Ireland
28 November 2002 Israel
28 February 2003 Italy
25 December 2002 Jamaica
8 March 2003 Japan
11 December 2002 Kazakhstan
18 December 2002 Kuwait
12 December 2002 Lebanon
29 November 2002 Lithuania
12 December 2002 Mexico
9 January 2003 Netherlands
2 January 2003 New Zealand
26 November 2002 North Macedonia
30 January 2003 Norway
1 January 2003 Panama
19 December 2002 Peru
27 November 2002 Philippines
24 November 2002 Poland
10 January 2003 Portugal
22 November 2002 Puerto Rico
24 January 2003 Romania
5 December 2002 Singapore
2 January 2003 Slovakia
19 December 2002 Slovenia
6 December 2002 South Africa
10 January 2003 South Korea
22 November 2002 Spain
28 November 2002 Sweden
31 January 2003 Switzerland
1 February 2003 Taiwan
13 December 2002 Thailand
17 January 2003 Turkey
22 November 2002 USA
11 December 2002 Ukraine
13 December 2002 Uruguay
11 December 2002 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $142,000,000
Worldwide Gross $431,971,781
Production Eon Productions, Danjaq, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Die Another Day, Otro día para morir, 007: Otro día para morir, James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag, Meurs un autre jour, 007 - La morte può attendere, 007 - Morre Noutro Dia, 007 - Um Novo Dia para Morrer, 007 ダイ・アナザー・デイ, 007: Die Another Day, 007: Surra veel üks päev, 007: Помри, але не зараз, 007之择日而亡, Agente 007 - La morte può attendere, Başka Gün Öl, Beneath the Ice, Beyond the Ice, D.A.D., Dnes neumírej, Halj meg máskor!, Hẹn Chết Ngày Khác, James Bond 20, James Bond XX, James Bond: Dnes neumieraj, Juggernaut, Kuolema saa odottaa, La morte può attendere, Lamut B'Yom A'her, Mirsti citu dienu, Mor un altre dia, Muere otro día, Nobody Lives Forever, Pasveikink mirtį kitą dieną, Prapancha Veerudu 007, Sa nu mori azi, Śmierć nadejdzie jutro, Stirb an einem anderen Tag, Umri drugi dan, Umri kdaj drugič, Πέθανε μια άλλη μέρα, Не умирай днес, Умри други дан, Умри, но не сейчас, डाय अनदर डे, 誰與爭鋒, 007 - Să nu mori azi, 007 Не умирай днес, 007 พยัคฆ์ร้ายท้ามรณะ, 007: Halj meg máskor, 誰與爭, 007 21 Meurs un autre jour, James Bond: Halj meg máskor, 新鐵金剛之不日殺機, 007 어나더데이, 007: Să nu mori azi, James Bond: Başka Gün Öl, 007 - Halj meg maskor, 007：择日而亡, James Bond 007 Meurs un autre jour, James Bond 20 - Die Another Day, Să nu mori azi, Помри, але не зараз

Film rating

6.8
Rate 14 votes
6.1 IMDb
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Updated 5 May 2024
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soundtrack Die Another Day

Quotes

James Bond [a device closes; cocks gun] So you lived to die another day... Colonel.
Gustav Graves At last... I was beginning to think you would never guess.
James Bond Was it painful? The gene therapy.
Gustav Graves You couldn't possibly imagine.
James Bond Oh, good. I'm glad to hear that.
Gustav Graves But there have been compensations, like you floating around in peril. Granting you life day by day just to see you get wise. It's been fun.
James Bond Well, the fun is about to come to a dead end.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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