|12 December 2002
|Russia
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|16 January 2003
|Argentina
|11 December 2002
|Australia
|28 November 2002
|Austria
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|Belgium
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|Bolivia
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|Chile
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|Colombia
|28 November 2002
|Croatia
|2 January 2003
|Czechia
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|Dominican Republic
|1 January 2003
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|17 November 2002
|Great Britain
|1 January 2003
|Greece
|30 January 2003
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|19 December 2002
|Hungary
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|Iceland
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|18 December 2002
|Indonesia
|20 November 2002
|Ireland
|28 November 2002
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|8 March 2003
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|18 December 2002
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|12 December 2002
|Lebanon
|29 November 2002
|Lithuania
|12 December 2002
|Mexico
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|26 November 2002
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|Peru
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|Philippines
|24 November 2002
|Poland
|10 January 2003
|Portugal
|22 November 2002
|Puerto Rico
|24 January 2003
|Romania
|5 December 2002
|Singapore
|2 January 2003
|Slovakia
|19 December 2002
|Slovenia
|6 December 2002
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|South Korea
|22 November 2002
|Spain
|28 November 2002
|Sweden
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|Switzerland
|1 February 2003
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|Thailand
|17 January 2003
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|Ukraine
|13 December 2002
|Uruguay
|11 December 2002
|Venezuela
After the film's release, Pierce Brosnan was approached in a Dublin pub by a man who asked to shake his hand. Brosnan obliged and then burst out laughing when the man joked, "That's the closest my hand will ever get to Halle Berry's arse."