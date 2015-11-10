Menu
Poster of Victor Frankenstein
6.7 IMDb Rating: 6
Rate
5 posters
Victor Frankenstein

Victor Frankenstein

Frankenstein 18+
Synopsis

Told from Igor's perspective, we see the troubled young assistant's dark origins, his redemptive friendship with the young medical student Viktor Von Frankenstein, and become eyewitnesses to the emergence of how Frankenstein became the man - and the legend - we know today.
Victor Frankenstein - russian international trailer
Victor Frankenstein  russian international trailer
Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2015
Online premiere 15 June 2016
World premiere 10 November 2015
Release date
26 November 2015 Russia Двадцатый Век Фокс 16+
26 November 2015 Argentina
10 March 2016 Australia
4 December 2015 Austria
3 December 2015 Bahrain
26 November 2015 Belarus
17 February 2016 Belgium
26 November 2015 Bolivia
26 November 2015 Brazil
11 December 2015 Bulgaria
25 November 2015 Cambodia
25 November 2015 Canada
26 November 2015 Chile
26 November 2015 Colombia
18 February 2016 Croatia
26 November 2015 Czechia
26 November 2015 Dominican Republic
27 November 2015 Ecuador
2 December 2015 Egypt
19 February 2016 Estonia
11 March 2016 Finland
25 November 2015 France
21 April 2016 Germany
27 November 2015 Great Britain
26 November 2015 Hong Kong
25 February 2016 Hungary
11 March 2016 Iceland
27 November 2015 India
25 November 2015 Indonesia
3 December 2015 Iraq
27 November 2015 Ireland
18 February 2016 Israel
7 April 2016 Italy
25 November 2015 Jamaica
3 December 2015 Jordan
3 December 2015 Kazakhstan
3 December 2015 Kuwait
8 January 2016 Latvia
3 December 2015 Lebanon
27 November 2015 Lithuania
26 November 2015 Malaysia
17 March 2016 Netherlands
10 March 2016 New Zealand
11 March 2016 Norway
3 December 2015 Oman
27 November 2015 Pakistan
26 November 2015 Peru
25 November 2015 Philippines
15 April 2016 Poland
26 November 2015 Portugal
26 November 2015 Puerto Rico
3 December 2015 Qatar
4 December 2015 Romania
26 November 2015 Singapore
26 November 2015 Slovakia
18 February 2016 Slovenia
11 December 2015 South Africa
31 March 2016 Spain
4 December 2015 Sweden
25 November 2015 Switzerland
3 December 2015 Syrian Arab Republic
27 November 2015 Taiwan
7 January 2016 Thailand
25 November 2015 Trinidad and Tobago
11 December 2015 Turkey
3 December 2015 UAE
25 November 2015 USA
3 December 2015 Ukraine
26 November 2015 Uruguay
27 November 2015 Venezuela
27 November 2015 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $34,227,298
Production Davis Entertainment, TSG Entertainment, Moving Picture Company (MPC)
Also known as
Victor Frankenstein, Frankenstein, Víctor Frankenstein, Docteur Frankenstein, Igor, Quái Vật Victor Frankenstein, Victor Frankenstein - Genie und Wahnsinn, Victor: La storia segreta del dottor Frankenstein, Viktor Frankenštajn, Viktor Frankenstein, Viktoras Frankenšteinas, Viqtor frankenshteini, Βίκτορ Φρανκενστάιν, Виктор Франкенштейн, Виктор Франкенщайн, Віктор Франкенштейн, ヴィクター・フランケンシュタイン, 怪物, 维克多·弗兰肯斯坦
Director
Paul McGuigan
Paul McGuigan
Cast
James McAvoy
James McAvoy
Daniel Radcliffe
Daniel Radcliffe
Jessica Brown-Findlay
Jessica Brown-Findlay
Andrew Scott
Andrew Scott
Mark Gatiss
Mark Gatiss
Cast and Crew
Film rating

6.7
11 votes
6 IMDb
Victor Frankenstein - russian international trailer
Victor Frankenstein Russian international trailer
Victor Frankenstein - fragment
Victor Frankenstein Fragment
Stills
