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Poster of Smeshariki. Legenda o zolotom drakone
5.9
Smeshariki. Legenda o zolotom drakone - Trailer
Kinoafisha Films Smeshariki. Legenda o zolotom drakone
5.9

Smeshariki. Legenda o zolotom drakone

, 2016
Smeshariki. Legenda o zolotom drakone
Russia / Animation / 18+
Trailers
Poster of Smeshariki. Legenda o zolotom drakone
5.9
Smeshariki. Legenda o zolotom drakone - Trailer
Smeshariki. Legenda o zolotom drakone  Trailer

Cast

Mikhail Chernyak
Mikhail Chernyak
Sergei Mardar
Sergei Mardar
Anton Vinogradov
Anton Vinogradov
Vladimir Postnikov
Svetlana Pismichenko
Svetlana Pismichenko
Vadim Bochanov
Garik Kharlamov
Garik Kharlamov
Dmitriy Nagiev
Dmitriy Nagiev
Wayne Grayson
Wayne Grayson
Wally
Peter Linz
Krash
Mike Pollock
Carlin
Mike Pollock
Carlin
Director Denis Chernov
Writer Jeffrey Hylton, Dmitriy Yakovenko, Denis Chernov, Joe Vitale
Composer Marina Landa, Sergey Vasilev
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2016
Online premiere 31 December 2016
World premiere 17 March 2016
Release date
17 March 2016 Russia UPI 6+
17 March 2016 Belarus
17 March 2016 Kazakhstan
17 March 2016 Ukraine
MPAA PG
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $4,267,406
Production Art Pictures Studio, Cinema Fund, Computer Animation Studio
Also known as
Smeshariki. Legenda o zolotom drakone, Kikoriki - A Lenda Do Dragão Dourado, Burbuliai: Legenda apie auksinį drakoną, Kikoriki - A Lenda Do Dragão De Ouro, Kikoriki 2 în 3D, Kikoriki: La llegenda del drac daurat, Kikoriki: Legend of the Golden Dragon, Kikoriki. La leyenda del Dragon Dorado, Smeshariki: Legend of the Golden Dragon, Super Furry Animals, Смешарики: Легенда о золотом драконе, Смішарики: Легенда про золотого дракона, Kikoriki: A Lenda do Dragão de Ouro, 키코리키 - 황금 모자의 비밀, קיקוריקי, คิโคริกิ - ตำนานมังกรทอง, Smeshariki. Legendao Zolotom Drakone, Смешарики. Легенда о золотом драконе 3D, Смешарики: Легенда о золотом драконе 3D

Cartoon rating

5.9
Rate 18 votes
5.4 IMDb
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Smeshariki. Legenda o zolotom drakone - Trailer
Smeshariki. Legenda o zolotom drakone Trailer
Smeshariki. Legenda o zolotom drakone - Teaser
Smeshariki. Legenda o zolotom drakone Teaser
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