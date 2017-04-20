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Poster of Urfin and His Wooden Soldiers
5.9
Urfin and His Wooden Soldiers - Trailer
Kinoafisha Films Urfin and His Wooden Soldiers
5.9

Urfin and His Wooden Soldiers

, 2017
Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty
Russia / Adventure, Animation, Family / 18+
Trailers
Poster of Urfin and His Wooden Soldiers
5.9
Urfin and His Wooden Soldiers - Trailer
Urfin and His Wooden Soldiers  Trailer

Cast

Konstantin Khabensky
Konstantin Khabensky
Urfin Juice
Dmitriy Dyuzhev
Dmitriy Dyuzhev
Bear
Sergey Shnurov
Sergey Shnurov
General
Alexander Boyarskiy
Ogre
Kate Bristol
Kate Bristol
Tyler Bunch
Tyler Bunch
Tyler Bunch
Tyler Bunch
Haven Burton Paschall
Haven Burton Paschall
Mike Pollock
Mike Pollock
Director Vladimir Toropchin, Fyodor Dmitriev, Darina Shmidt
Writer Jeffrey Hylton, Alexander Boyarskiy, Slava Se, Joe Vitale
Composer Mikhail Chertishchev
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 2017
Online premiere 14 September 2017
World premiere 20 April 2017
Release date
20 April 2017 Russia Наше кино 0+
20 April 2017 Azerbaijan
20 April 2017 Belarus
23 March 2018 Great Britain
20 April 2017 Kazakhstan
14 July 2017 Romania
19 January 2018 Spain
20 April 2017 Ukraine
Worldwide Gross $5,970,922
Production CTB Film Company, Melnitsa Animation Studio, Wizart Animation
Also known as
Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty, Fantastic Journey to Oz, El viaje fantástico a Oz, El viatge fantàstic a Oz, Fabuleuses aventures à Oz, Fantastica aventură din Oz, Fantasztikus utazás Óz birodalmába, Journey to Oz, Salakaval Urfin, Salvando al reino de Oz, Urfin - Der Zauberer von Oz, Urfin and His Wooden Soldiers, Urfin Dżus i jego drewniani żołnierze, Urfino Dziuso ir mergaites Eles nuotykiai, Urfins Džīss un viņa koka zaldāti, Урфин Джюс и его деревянные солдаты, Фантастичното пътешествие до Оз, 오즈-신기한 마법가루

Cartoon rating

5.9
Rate 10 votes
4.7 IMDb
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Urfin and His Wooden Soldiers - Trailer
Urfin and His Wooden Soldiers Trailer
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