|12 April 2012
|Russia
|Вест
|16+
|6 December 2012
|Argentina
|14 June 2012
|Australia
|7 September 2012
|Austria
|12 April 2012
|Belarus
|2 May 2012
|Belgium
|26 October 2012
|Brazil
|13 April 2012
|Bulgaria
|13 April 2012
|Canada
|3 May 2012
|Croatia
|10 May 2012
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|Estonia
|20 April 2012
|Finland
|2 May 2012
|France
|5 September 2012
|Germany
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|Great Britain
|15 April 2012
|Greece
|3 May 2012
|Hong Kong
|20 April 2012
|Iceland
|1 June 2012
|India
|28 August 2012
|Indonesia
|13 April 2012
|Ireland
|19 April 2012
|Israel
|18 May 2012
|Italy
|12 April 2012
|Kazakhstan
|13 April 2012
|Latvia
|13 April 2012
|Lithuania
|14 September 2012
|Mexico
|19 April 2012
|Netherlands
|11 May 2012
|Norway
|2 May 2012
|Philippines
|27 April 2012
|Poland
|15 August 2012
|Portugal
|19 April 2012
|Singapore
|17 June 2020
|South Korea
|19
|8 November 2013
|Spain
|18 May 2012
|Sweden
|4 May 2012
|Taiwan
|10 May 2012
|Thailand
|27 April 2012
|Turkey
|12 April 2012
|USA
|12 April 2012
|Ukraine