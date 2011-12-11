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Poster of The Cabin in the Woods
7.4
The Cabin in the Woods - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Cabin in the Woods
7.4

The Cabin in the Woods

, 2012
The Cabin in the Woods
USA / Horror, Thriller / 18+
Trailers
Poster of The Cabin in the Woods
7.4
The Cabin in the Woods - Dubbed trailer
The Cabin in the Woods  Dubbed trailer

Synopsis

Five friends go for a break at a remote cabin, where they get more than they bargained for, discovering the truth behind the cabin in the woods.

Cast

Richard Jenkins
Richard Jenkins
Sitterson
Bradley Whitford
Bradley Whitford
Hadley
Jesse Williams
Jesse Williams
Holden
Chris Hemsworth
Chris Hemsworth
Curt
Fran Kranz
Fran Kranz
Marty
Brian J. White
Brian J. White
Truman
Amy Acker
Amy Acker
Lin
Anna Hutchison
Anna Hutchison
Jules
Kristen Connolly
Kristen Connolly
Dana
Tim De Zarn
Mordecai
Director Drew Goddard
Writer Joss Whedon, Drew Goddard
Composer David Julyan
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2012
Online premiere 14 July 2012
World premiere 11 December 2011
Release date
12 April 2012 Russia Вест 16+
6 December 2012 Argentina
14 June 2012 Australia
7 September 2012 Austria
12 April 2012 Belarus
2 May 2012 Belgium
26 October 2012 Brazil
13 April 2012 Bulgaria
13 April 2012 Canada
3 May 2012 Croatia
10 May 2012 Denmark
13 April 2012 Estonia
20 April 2012 Finland
2 May 2012 France
5 September 2012 Germany
13 April 2012 Great Britain
15 April 2012 Greece
3 May 2012 Hong Kong
20 April 2012 Iceland
1 June 2012 India
28 August 2012 Indonesia
13 April 2012 Ireland
19 April 2012 Israel
18 May 2012 Italy
12 April 2012 Kazakhstan
13 April 2012 Latvia
13 April 2012 Lithuania
14 September 2012 Mexico
19 April 2012 Netherlands
11 May 2012 Norway
2 May 2012 Philippines
27 April 2012 Poland
15 August 2012 Portugal
19 April 2012 Singapore
17 June 2020 South Korea 19
8 November 2013 Spain
18 May 2012 Sweden
4 May 2012 Taiwan
10 May 2012 Thailand
27 April 2012 Turkey
12 April 2012 USA
12 April 2012 Ukraine
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $70,038,838
Production Lionsgate, Mutant Enemy, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
The Cabin in the Woods, La cabaña del terror, Chata v horách, A Cabana na Floresta, A Casa na Floresta, Biktat ha'pahad, Būda mežā, Cabana din pădure, Cabin, Căn Nhà Gỗ Trong Rừng, Dehşet Kapanı, Dom w głębi lasu, Ház az erdő mélyén, Koča v gozdu, Koliba u šumi, Kyabin, La cabana del bosc, La cabaña en el bosque, La cabane dans les bois, Metsamajake, Namas girios glūdumoj, O Segredo da Cabana, O'rmondagi kulba, Quella casa nel bosco, To mikro spiti sto dasos, Το μικρό σπίτι στο δάσος, Колиба у шуми, Хатина у лісі, Хижа в гората, Хижа в лісі, Хижина в лесу, 캐빈 인 더 우즈, キャビン, 林中小屋, 詭屋, แย่งตาย ทะลุตาย, 尸营旅舍, 诡屋

Film rating

7.4
Rate 45 votes
7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1176 In the Horror genre  59 In the Thriller genre  209 In films of USA  719 In films of 2012  27

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The Cabin in the Woods Dubbed trailer
The Cabin in the Woods - TV spot 10
The Cabin in the Woods TV spot 10
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Quotes

Mordecai Cleanse them. Cleanse the world of their ignorance and sin. Bathe them in the crimson of...
[pauses]
Mordecai Am I on speakerphone?
Hadley No. Absolutely not. Speakerphone, no. No, I wouldn't do that.
Mordecai Yes, I am. I-I can hear the echo.
Hadley Oh, my God. You're, uh, you're right. Hang on one second, I'll take you off.
Mordecai That's rude. I don- I don't know who's in the room.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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