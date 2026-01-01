Menu
The Fearless Vampire Killers

Fearless Vampire Killers / Dance of the Vampires
Synopsis

A noted professor and his dim-witted apprentice fall prey to their inquiring vampires, while on the trail of the ominous damsel in distress.
Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1967
World premiere 1 February 1967
Release date
13 November 1967 Brazil
18 August 1968 Denmark
13 February 1968 France
1 December 1967 Germany
5 December 1968 Great Britain 12
17 October 1969 Ireland 15
14 September 1969 Japan G
14 March 1968 Portugal
13 November 1967 Sweden 7
1 February 1967 USA
Budget $2,000,000
Production Cadre Films, Filmways
Also known as
Dance of the Vampires, The Fearless Vampire Killers, La danza de los vampiros, Tanz der Vampire, Ples upírov, Le Bal des vampires, Ples upírů, Your Teeth in My Neck, A Dança dos Vampiros, Bal vampira, Balul vampirilor, Bebaimiai vampyru žudikai, El baile de los vampiros, Het bal der vampiers, Kyuuketsuki, Met jouw tanden in mijn nek, Những Kẻ Giết Ma Cà Rồng Can Đảm, Nieustraszeni pogromcy wampirów, Per favore, non mordermi sul collo!, Ples vampirjev, Por Favor Não Me Mordam o Pescoço, Por Favor, Não Me Morda o Pescoço, The Fearless Vampire Killers or: Pardon Me, But Your Teeth Are in My Neck, The Vampire Killers, Vampire Ball, Vampirlerin Dansı, Vámpírok bálja, Vampyrdrådarna - ursäkta, ja har era tänder i nacken, Vampyrenes natt, Vampyrernas natt, Vampyrernes nat, Vampyyrintappajat, Vampyyrintappajat - Anteeksi hampaanne ovat niskassani, Vampyyrintappajat - anteeksi, hampaanne ovat niskassani, Η νύχτα των βρυκολάκων, Ο χορός των βρυκολάκων, Бал вампира, Бал вампиров, Бал вампірів, Безстрашните убийци на вампири, 吸血鬼（1967）, 天师捉妖, 天師捉妖
Director
Roman Polanski
Roman Polanski
Cast
Roman Polanski
Roman Polanski
Sharon Tate
Sharon Tate
Jack MacGowran
Ferdy Mayne
Jessie Robins
